¿Por qué Pablo Escobar le quiso robar una moto al Tino Asprilla?

Faustino el Tino Asprilla es uno de los jugadores históricos del fútbol colombiano. Mientras estuvo activo como profesional, deslumbró a todos con su velocidad y sus gambetas, y fue uno de los primeros futbolistas cafeteros en brillar en el viejo continente. Desde joven dio de qué hablar, por su excéntrica personalidad; y, precisamente, fue su forma de ser la que lo llevó a estar en la mira de Pablo Escobar cuando brillaba en Atlético Nacional, todo por la moto del Tino Asprilla.

La moto del Tino Asprilla que mandó a robar Pablo Escobar

Según contó el Tino Asprilla en su mas reciente documental, transmitido en RCN, el narcotraficante quiso robarle una moto en la ciudad de Medellín. Ocurrió cuando vestía la camiseta del equipo paisa y se movilizaba por la ciudad en el vehículo, lo cual estaba prohibido por el club. "Los futbolistas no pueden andar en moto en Colombia. Cuando Bolillo se dio cuenta, automáticamente me dijo: 'si no vende la moto, no puede volver a entrenar'." afirmó el exjugador.

Ese ultimátum fue el que lo llevó a estar en boca de Pablo Escobar, pues el capo se dio a la tarea de que no sacaran al Tino del equipo y la forma era robándole la motocicleta. Según afirmó Asprilla, fue Felipe Pérez quien le aviso que el líder del Cartel de Medellín había mandado a que le quitaran la moto, por lo que tuvo que, en tiempo récord, llevarla a Tuluá y regalársela a un hermano.

"Pablo Escobar se da cuenta que a mí me van a echar de Nacional (...) y ahí es cuando él manda a robarme la moto. Felipe llega al entrenamiento y me dice: 'te van a robar la moto porque Pablo ya dio la orden' (...) Yo agarro la moto y me la llevo para Tuluá y se la regalo a mi hermano."

La otra moto del futbolista colombiano

Aunque el Tino tuvo que regalar la moto que conducía en Medellín, después de llegar al fútbol europeo tuvo la posibilidad de manejar una de las motocicletas más lujosas de la marca Honda. Fue cuando estaba en el Parma que se le vio conduciendo una 750 cc África Twin, que para ese momento era una de las más importantes de la marca y que con el tiempo se ha ratificado, valiendo más de 100 millones de pesos.