Por qué Pablo Escobar mandó a matar al novio de Lady Noriega con quien ella se iba a casar

El homicidio del novio de Lady Noriega se dio cuando ya tenían casa amoblada y tarjetas impresas; después vino el exilio y una etapa de depresión en su vida

En una conversación dentro de La casa de los famosos Colombia 3, Lady Noriega volvió a recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida: el asesinato de su prometido en los años noventa.

La actriz y cantante, recordada por su papel de Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes, relató que su boda estaba programada para un 15 de agosto (aunque no reveló el año), pero el crimen ocurrió semanas antes. “Me quedé con el vestido y con las tarjetas”, contó al recordar que ya tenían la casa amoblada y lista para iniciar su vida matrimonial.

¿Pablo Escobar le mató el novio a Lady Noriega por celos?

Según el testimonio de la artista, el origen del conflicto se remonta a su participación en el Concurso Nacional de Belleza de 1991, año en el que Paola Turbay recibió la corona. Tras su exposición pública, recibió insistentes invitaciones y ofrecimientos económicos para visitar a Pablo Escobar Gaviria cuando el capo se encontraba recluido en la cárcel de La Catedral.

La actriz afirmó que siempre se negó, pero decirle que no a uno de los hombres más poderosos del país en ese momento implicaba un riesgo directo. De acuerdo con su relato, esa negativa la convirtió en objetivo y desató represalias.

Su prometido, perteneciente a una familia empresaria de Medellín, fue secuestrado y posteriormente asesinado. Noriega aseguró que, junto a él, también murió su hermano. “La segunda vez que aparece el nombre de Pablo Escobar en mi vida es para decirnos que habían matado a mi novio y a su hermano y que si estaban muy empeñados en reclamar los dineros que se habían robado íbamos a correr la misma suerte todos los demás”, dijo la exreina.

El crimen ocurrió en el contexto de la ofensiva violenta que el Cartel de Medellín desplegó a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. Finalmente, Escobar fue abatido el 2 de diciembre de 1993, tras años de confrontación con el Estado.

¿Qué siguió en la vida de la exreina tras el asesinato de su novio?

Para Lady Noriega, el asesinato significó no solo la pérdida de su pareja, sino también el exilio junto a su familia. La boda nunca se celebró y su proyecto de vida cambió de forma definitiva.

Sin embargo, como dice el adagio popular: “el tiempo lo cura todo”, y para Lady, el pasar de los años, más la ayuda psicológica que recibió, le permitió pasar la página y seguir con su vida.

"Recuerdo mucho que en las conversaciones el terapeuta me hizo una pregunta, sobre qué seguía o que quería hacer en mi vida si ya no tenía nada por lo que estaba sufriendo, eso fue lo que me ayudó", concluyó.

A pesar del golpe que marcó su juventud por cuenta de Pablo Escobar, con los años Lady Noriega volvió a apostar por el amor. En 2001 llegó al altar con Carlos Alberto Peña y, tres años después, nació su hijo en 2004. La relación terminó en 2006, mientras ella continuaba activa en su carrera artística.

Tiempo después, en 2011, conoció al médico y cirujano Rodolfo Chaparro, con quien formalizó su relación en 2014. Al regresar a Medellín tras la luna de miel, enfrentó dos pérdidas consecutivas: su madre falleció por un aneurisma y, poco después, perdió el embarazo que esperaba.

En medio de ese panorama, su esposo se convirtió en un respaldo determinante en lo personal y en lo médico, especialmente cuando atravesó un complejo procedimiento para corregir las secuelas que le dejaron los biopolímeros. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación estable que ya supera los doce años.

