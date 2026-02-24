- Cuáles son los 3 carros nuevos que llegaron a Colombia y buscarán ganar terreno con sus características y precios

Colombia sigue siendo el destino de múltiples marcas para lanzar vehículos novedosos y de diferentes segmentos. De hecho, en apenas dos meses de 2026, el país ya ha sido testigo de algunos lanzamientos que buscan meterse en el listado de los más vendidos del año. Le contamos cuáles son estos carros nuevos que ya fueron presentados en el país, sus precios y si realmente son competitivos para el actual mercado colombiano. Hay variedad y opciones que pueden adaptarse a los bolsillos de muchos.

3 carros nuevos que aterrizaron al país: estos son sus precios

Uno de los modelos que más está llamando la atención es un eléctrico que aterriza al país con un precio realmente atractivo. Se trata del MG S5 EV, un modelo que pone en jaque a varias marcas que ofrecen vehículos eléctricos e incluso a algunas con modelos de combustión. Este vehículo llega en dos versiones: la Comfort en $94.990.000 y la Deluxe en $104.990.000.

Su autonomía es muy buena para su precio, superando los 400 kilómetros, lo que resulta muy valioso en un vehículo eléctrico de este rango. Su interior es amplio y su diseño, aunque llamativo y moderno, también es sencillo, sin impedir que se robe las miradas. Ofrece buena seguridad, conectividad y todo lo que se espera de un vehículo actual. Pero no es el único eléctrico que ha llegado a Colombia en estos primeros meses del año.

MG S5 EV.

Al MG se suma un nuevo modelo de Toyota: el bZ4X. Este vehículo llega en una sola versión y su valor es de $229.900.000. Su autonomía alcanza los 480 kilómetros, una cifra que no destaca demasiado frente a su precio. Sin embargo, su interior es refinado y amplio, y su diseño es, sin duda, uno de los aspectos que más está llamando la atención. En seguridad está bien dotado y cuenta con múltiples asistencias que lo convierten en un modelo competitivo.

Toyota bZ4X

Se trata de una nueva apuesta de los japoneses, que han conquistado el país con modelos como la Corolla Cross. Chevrolet es otra de las marcas que sigue buscando ganar terreno en Colombia. Recientemente presentó la nueva Captiva híbrida, una camioneta con un diseño novedoso y un valor atractivo. Este vehículo ya está disponible desde $154.990.000, lo que la convierte en una opción competitiva.

Captiva híbrida.

Dentro de sus detalles más atractivos se encuentra su autonomía, que supera los 1.000 kilómetros, un aspecto de gran valor. Cuenta con seguridad avanzada y gestión de carga inteligente. Es uno de los modelos más modernos de la marca en el país. Su interior es amplio y atractivo, además de contar con un sistema de infoentretenimiento actualizado.

Tres carros nuevos que llegan para dar pelea en el mercado colombiano y tienen argumentos para lograr buenas ventas. Habrá que ver cómo se desempeñan y si consiguen ubicarse entre los más vendidos del año.

