- Este pueblo colombiano está enamorando a sus visitantes por sus paisajes entre montañas y sus platos típicos

Recorrer Colombia es uno de los mejores planes que se pueden hacer en cualquier temporada del año (siempre estando atentos a la situación que se viva en el destino al que vamos). Entre tantos buenos lugares, hay un pueblo colombiano que empieza a llamar la atención de muchos visitantes, no solo locales sino también extranjeros. Sus encantos no son pocos, todo lo contrario: quien visita este destino se enamora de este rincón del país. Está en el Huila, un departamento con múltiples lugares realmente encantadores, pero allí Paicol destaca y ahora le contaremos por qué.

Así puede llegar a este pueblo colombiano muy cercano a Neiva

Al occidente del departamento del Huila se encuentra un destino mágico, uno que empieza a tomar mayor relevancia a nivel turístico. Un pueblo colombiano con un aire antiguo, como si el tiempo se hubiese detenido en ese lugar. Desde Bogotá es un viaje bastante largo: más de 7 horas de trayecto, unos 416 kilómetros, pero el destino final hará que el recorrido valga la pena.

Si partimos desde Neiva, la historia cambia, pues para llegar a Paicol solo serán 112 kilómetros, lo que se traduce en un viaje de unas 2 horas aproximadamente. En este lugar sobresalen varios atractivos naturales que le dan un encanto especial. Entre ellos destaca la cueva Caja de Agua, ubicada en la vereda Santa Isabel, uno de los puntos más turísticos de este hermoso municipio.

Este plan se puede complementar con las diferentes quebradas que se pueden visitar, como la quebrada Las Delicias. Además, el lugar destaca por tener una arquitectura realmente distintiva, donde resalta la iglesia Santa Rosa de Lima, la cual ha sido declarada Patrimonio Arquitectónico y Cultural. Un escenario con historia, naturaleza y gastronomía, lo que lo convierte en un destino de peso para los amantes de la aventura.

Para quienes disfrutan de las caminatas, podrán explorar el Parque Natural Municipal Cerro San Jacinto, donde la biodiversidad de la región es la protagonista. Además, es un lugar en el que se pueden practicar diversos deportes de aventura. Incluso, Paicol ofrece una gran variedad de planes relacionados con el café y el cacao, brindando experiencias para conocer y recorrer algunas plantaciones.

Si está por estos lados del país, este pueblo colombiano tiene lo necesario para enamorarlo y para que lo visite una y otra vez. Un destino que ofrece paz, aventura, experiencias y mucho más: uno de esos lugares únicos de Colombia.

