Le tocó llamar al cerrajero: Juan Diego Alvira se quedó encerrado en su oficina de Semana

.Publicidad.

Poco a poco en redes se ha visto a Juan Diego Alvira desempeñando sus nuevas labores para Semana, y es que, sus reportajes sobre diferentes temas coyunturales no han faltado. Desde la problemática por el tema del alza de la gasolina, hasta su cubrimiento especial del día sin carro y moto de Bogotá. En este último casi sufre el percance de ser robado, pues cuando iba saliendo de la estación, se dio cuenta que le habían abierto su maleta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Semana (@revistasemana)

-Publicidad.-

Sin embargo, parece que esto no es el único inconveniente que ha tenido que presenciar Juan Diego Alvira durante su corto tiempo trabajando para Semana. Hace algunas semanas, Mónica Jaramillo mostró cómo era la oficina de lujo que le habían asignado a Juan Diego en su nuevo puesto de trabajo. Sin embargo, no era tan buena como parecía, porque casi que no puede salir de ella y no precisamente por temas laborales.

|Le puede interesar Andrea Valdiri cumplirá su sueño de presentadora, pero de unos premios que solo conoce ella

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Diego Alvira (@juandiego.alvira)

En su cuenta personal de Instagram, Juan Diego Alvira compartió un video encerrado en su oficina pues la chapa de la puerta de esta se había trabado, dejándolo sin opciones de salir de ella. Incluso el periodista llegó a decir que iban a tener que llamar a los bomberos para que lo sacarán de allí. Claramente el presentador se lo tomó con mucha gracia, como suele hacerlo él, pero lo cierto es que su mala racha continúa.

Vea también: