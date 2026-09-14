¿Por qué le embargaron bienes por más de $3.000 millones al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga?

La suma es equivalente al aporte de USD 1 millón que habría recibido para su campaña de la multinacional Odebrecht, a través de los servicios de un publicista.

Tras largos meses de olvido, una decisión de la Fiscalía le dio de nuevo figuración pública al excandidato presidencial y exministro Óscar Iván Zuluaga, uno de los personajes con mayor rango entre los colombianos vinculados a la trama de corrupción protagonizado por la firma brasilera Odebrecht.

La Unidad de Extinción de Dominio decretó el embargo y la suspensión del poder dispositivo sobre un apartamento en Bogotá, la tercera parte de una vivienda en la misma ciudad y un inmueble en el municipio caldense de Pensilvania.

Algunos de esos bienes estaban registrados directamente a nombre de Zuluaga, pero en junio de 2023 fueron donados a su círculo familiar, en desarrollo de una maniobra dirigida a venderlos para evitar alguna decisión judicial sobre ellos, advirtieron fiscales e investigadores.

Según el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Fiscalía, en 2014 la multinacional brasileña habría asumido el pago de US$1.610.740 (más de $3.000 millones de pesos colombianos de la época para costear los servicios de publicidad para la campaña "Zuluaga Presidente 2014-2018".

De acuerdo con la presunción principal que obra en el expediente, ese dinero se habría girado entre junio y julio de 2014 a una sociedad en Panamá vinculada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido entre sus allegados como Duda Mendonça.

@XOIZuluaga

De acuerdo con la presunción principal que obra en el expediente, ese dinero se habría girado entre junio y julio de 2014 a una sociedad en Panamá vinculada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido entre sus allegados como Duda Mendonça.

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El aporte no aparece reportado en los balances de campaña ni al Consejo Nacional Electoral, y de acuerdo con el Artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, se trató de una fuente de financiación prohibida al provenir de una persona jurídica extranjera.

El pago de los honorarios al conocido publicista tienen comprometido judicial y económicamente al candidatos presidencial del Centro Democrático 2014-2018 que derrotó Santos y logró su reelección

El asunto se hizo público inicialmente en ese mismo año cuando la influyente revista brasilera Veja reveló que la transnacional, comprometida en la mayor trama de la corrupción en América Latina, hizo aportes a la campaña del exministro y aspirante presidencial Óscar Iván Zuluaga. Luego, en su condición de procesado y testigo, el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta ofreció mayores detalles a la justicia colombiana.

El encuentro de Zuluaga con el publicista en el Brasil que nadie pudo desvirtuar

Cuando la historia trascendió el fiscal general de la época, Néstor Humberto Martínez, envió a Brasil a un equipo especial que buscaría mayores evidencias en desarrollo de acuerdos de cooperación judicial. Los enviados colombianos recibieron una copia de las declaraciones que rindió ‘Duda’ antes de desaparecer el mapa y refugiarse -según algunas versiones fabuladas- en una remota isla.

Verificada su versión, la justicia de ambos lados del Amazonas confirmó que Zuluaga viajó en efecto en 2014 a Sao Paulo para reunirse allí con ‘Duda’. Lo hizo en compañía de su hijo David, asesor de su campaña, y del entonces senador Iván Duque Márquez, jefe programático.

Daniel García, exdirector del Invías le ha dicho a la justicia colombiana que otros cuadros importantes del uribismo, entre ellos Alicia Arango, estuvieron en el mismo viaje, pero la bitácora de vuelo no registra más nombres.

En Sao Paula los Zuluaga y Duque recibieron la propuesta del publicista que cobraba inicialmente por sus servicios cuatro millones de dólares. La cifra se decantó luego y Odebrecht hizo los arreglos para que los servicios de ‘Duda’ fueran pagados parcialmente a través de una participación en un negocio inmobiliario. Otra parte habría sido pagada en efectivo, a través de Panamá.

Daniel García Arizabaleta ha anunciado desde el comienzos de su colaboración que dispone de audios y otras pruebas que darían lugar a que la justicia colombiana llegue al nivel de precisión deseado.

Martínez Neira se pronunció en su momento y dijo que, como podría tratarse de una violación a los topes de gastos de la campaña, debía enviar el expediente al Consejo Nacional Electoral. Zuluaga contrató los servicios del abogado Óscar Jiménez para que lo representara ante el Consejo. El apoderado logró dilatar las actuaciones durante un largo tiempo.

En septiembre de 2017 el Consejo Nacional archivó el caso por falta de pruebas y “dudas razonables”. Lo hizo mediante una decisión dividida de 6 a 2 votos entre sus magistrados.

El caso fue motivo de un nuevo y fuerte enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y su sucesor Juan Manuel Santos. La disputa quedó “en tablas” porque la captura de Roberto Prieto, jefe financiero de la campaña de Santos, sorprendido tras recibir una maleta llena de dinero y presuntamente enviada por Odebrecht, tampoco fue evidencia suficiente para que la Comisión de Acusación abriera investigación al ya elegido jefe del Estado.

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La expectativa se centra en las cosas nuevas que pueda contar y probar Daniel García Arizabaleta, llamado a juicio por haber recibido coimas de Odebrecht cuando fue director del INVÍAS.

Para su defensa penal el exministro y excandidato Zuluaga ya no podrá contar, como en el pasado, con su abogado de confianza Jaime Granados. Las2Orillas conoció que el prestigioso penalista trabaja hace ya tiempo como asesor corporativo de Odebrecht en asunto específico: el cumplimiento de la colaboración judicial a la que la multinacional está obligada con Colombia.

Zuluaga ha buscado contacto con otro importante bufete de abogados, dirigido por el penalista David Espinosa Acuña.

El expediente de Odebrecht, que parecía archivar en el caso de Colombia, vuelve a desempolvarse.

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