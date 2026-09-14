- Una maestra convertida en guerrillera y comandante del Frente de Guerra Nororiental, está en la mira de De la Espriella

Silvana Guerrero enseñaba en escuelas rurales de Norte de Santander pero dejó tiza y tablero para tomar las armas y desafiar la ofensiva militar

Mucho antes de convertirse en Silvana Guerrero y que su nombre se volviera amenazante como protagonista de la guerra en el Catatumbo, Luz Amanda Pallares entraba todas las mañanas a un salón de clase en una vereda de las muchas de Norte de Santander. Su vida transcurría en la aula de clase de una escuela rural donde enseñaba a leer y a escribir en los primeros años de primaria de los hijos de campesinos en la Colombia abandonada donde hace treinta años el Estado no llegaba tarde o no llegaba.

Empuñó las armas se enfiló en la guerrilla del ELN y tres décadas después, es una de las comandantes más antiguas, vuelta objetivo militar en la guerra del Catatumbo que el gobierno de a Abelardo De la Espriella le puso como meta a los militares recuperar a sangre y fuego. El diálogo de paz que hace tres años intentaron con el gobierno de Gustavo Petro es asunto del pasado.

Ahora, como todos los armados, sin importar la organización en la que militen tendrá que defenderse en el monte y prepararse para resistir, algo que a juzgar por el último video que hizo público está preparada para hacerlo.

🚨 ELN RESPONDE A ABELARDO

La cabecilla del ELN, alias “Silvana Guerrero”, salió a responder al presidente Abelardo de la Espriella tras las operaciones militares contra esa organización.

El mensaje es claro: el Gobierno cambió, pero el ELN sigue desafiando al Estado. pic.twitter.com/l5v3JeYfxR — 𝕲𝖚𝖘. 『X』 (@CapGusXMan) September 8, 2026

Pallares llegó a sus filas en el Catatumbo, la región donde el ELN sigue siendo fuerte aunque su historia, con la huella de Camilo Torres, los hermanos Vásquez Castaño y el Cura Perez, no empezó allí. Con su nombre de guerra, Silvana Guerrero ascendió posiciones en el Frente Nororiental con presencia en el Zulia, en la frontera con Venezuela, una de las estructuras que más han resistido y fortalecido junto al frente de Arauca comandado por alias Pablito comandante del Frente Domingo Laín el más duro del Eln que nunca ha aceptado participar en un proceso de paz.

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Voz clave en los diálogos de paz entre insurgencia y Gobierno

Su salto a la vida pública ocurrió en 2017, cuando integró la delegación del ELN para negociar la paz en Quito con el gobierno de Juan Manuel Santos; uno de los tantos intentos fallidos que comenzó el exministro Juan Camilo Restrepo y luego el ex vicepresidente Gustavo Bell. El esfuerzo de diálogo lo retomó posteriormente Gustavo Petro en Caracas y luego en La Habana.

Actuaciones violentas del ELN rompieron la negociación en el gobierno de Gustavo que logró avanzar con Otty Patiño como Comisionado de paz

Silvana Guerrero lideró los asuntos de género dentro de la mesa y presidió las audiencias con organizaciones sociales y comunitarias que se realizaron en Tocancipá (Cundinamarca), entre octubre y noviembre de ese año, un ejercicio en el que más de doscientas organizaciones llevaron sus propuestas a la agenda de diálogo.

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En 2019, después del atentado con carro bomba contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, que dejó veintidós cadetes muertos, la Fiscalía vinculó a la cúpula negociadora del ELN con los hechos y ordenó la captura de diecisiete de sus comandantes, Silvana Guerrero estuvo entre ellos.

Sin embargo con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia el 7 de agosto del 2022, llegó también la posibilidad de un nueva negociación con el ELN dentro de la política de Paz total. Se levantaron las órdenes de captura en noviembre de ese año y Guerrero fue cubierta por ese beneficio para retomar el diálogo en Caracas.

El presidente Petro le mantuvo a Vera Grabe el estatus de negociadora con el ELN hasta el final de su gobierno

El proceso se sostuvo con dificultad hasta enero de 2025, cuando una ola de ataques del ELN en el Catatumbo llevó a su suspensión definitiva, a pesar del propósito de la responsable de la mesa, la excomandante del M-19 Vera Grabe.

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La Fiscalía por orden del gobierno Petro reactivó las órdenes de captura contra los cabecillas de esa guerrilla, alegando que sus acciones en la región contradecían cualquier compromiso genuino con la paz.

Orden de captura por terrorismo, narcotráfico y homicidio

Desde entonces, Silvana Guerrero volvió a lo que mejor conoce: desaparecer. Las autoridades calculan que hoy coordina, directa o logísticamente, una estructura importante que calculan de 2000 hombres armados y redes de apoyo urbano.

Sobre ella pesan señalamientos por terrorismo, narcotráfico, desplazamiento forzado, homicidio, crímenes de guerra y reclutamiento de menores.

El gobierno colombiano ofrece $1.600 millones por información que permita su captura. El comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, ha dicho que probablemente se mueve en la frontera con Venezuela, en territorio del estado Zulia, protegida por la misma geografía que durante tres décadas ha protegido a buena parte de la cúpula del ELN.

La ofensiva del gobierno De la Espriella y su declaratoria de guerra plantea un escenario completamente distinto sin que se sepa cómo puede desenvolverse. A esto se suma la caída del régimen de Nicolás Maduro y el encargo presidencial de Delcy Rodríguez en el que los Estados Unidos pesan y pueden ser determinantes para imponer un cerco al ELN en la frontera con lo cual la situación de la comandancia de la guerrilla, incluida Silvana Guerrero será otra.

Pasado el primer mes, Silvana Guerrero se muestra con capacidad de respuesta y decidida a enfrentar también la guerra interna contra el antiguo Frente 33 en cabeza de Andrey Avendaño y ha advertido tener capacidad para sostener su lucha. Lo que no se sabe es hasta cuanto aguantarán en un cambio radical de política después del cuatrienio Petro con un ejército que subordinado a la política de paz total, que es asunto del pasado.

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