Por qué la tesorera de la campaña de Petro se salvó de ser investigada por la volada de los topes

Este lunes pudo ser un día crucial para la investigación que corre contra la campaña del presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral (CNE), puesto que se podía decidir la formulación cargos o no contra el mandatario. Algo que llegaba en un momento de alta tensión tras las declaraciones de Petro asegurando que este organismo no tiene competencia para juzgarlo y que la investigación hace parte de un golpe de estado que se estaría fraguando. Sin embargo, la votación se terminó aplazando por solicitud de la magistrada Alba Lucía Velásquez del Pacto Histórico.

El propio presidente Gustavo Petro, quien conocerá su suerte el próximo 30 de septiembre, se encargó de dar a conocer a través de su cuenta de X un documento en el que se ven las dos investigaciones que tiene abiertas en su contra en el CNE. Una, que está a cargo del magistrado conservador Alfonso Campo Martínez, solo lo menciona a él y tiene como motivo la realización de propaganda electoral anticipada. Por su parte, la otra, que es la que han liderado Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada y que tiene como fundamento la presunta vulneración del régimen de financiación, particularmente una violación de topes de más de $5.300 millones, sí que menciona a otras personas.

Preguntan algunos mediod y la oposicion que donde están las pruebas del golpe, pensando ellos que se hará con soldados y tanques de guerra.



No amigos, el golpe no se dará con soldados, que todos ellos tienen la orden de su comandante constitucional de no levantar un solo arma… pic.twitter.com/p7ysz57PQL