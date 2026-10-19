La lucha de María Fernanda Yepes por ser mamá, un sueño que a sus 46 años no ha soltado

En el pódcast ‘Me Vale’, de Eva Rey, la actriz habló del desgaste que vivió con Rosario Tijeras y de su ilusión viva de tener un hijo

María Fernanda Yepes no sabe si podrá cumplir su sueño de ser madre.

La actriz paisa, que ha construido una carrera interpretando mujeres de carácter, reveló cómo atravesó un problema de salud que puso en riesgo su deseo. Los miomas uterinos que le descubrieron, cuando se acercaba a los 40 años, la condujeron a la valentía con la que hoy contempla la incierta posibilidad.

Su dramática confesión llegó en dos tiempos: primero el anhelo incierto de tener un hijo y enseguida el agotamiento físico y emocional que le produjo interpretar en cine al personaje inspirado en Rosario Tijeras, novela escrita por Jorge Franco en 1999.

Ese fue uno de los papeles más importantes de su carrera, pero también uno de los más exigentes. La actriz se sumergió en la historia de una joven atravesada por la violencia, el abuso y las heridas de su entorno.

Poniendo toda la carne en la actuación: le costaba separar su propia vida de la de la protagonista. Después de aquella experiencia, necesitó tomar distancia de las cámaras.

Siete años a bordo de sí misma, y a la vez, lejos de los sets porque su cuerpo y sus emociones la llevaron al límite.

María Fernanda Yepes conoció al argentino Nicolás Rodríguez, conocido como Nico Kora, en México. Se casaron el 27 de abril de 2022, en una ceremonia íntima, descalzos y rodeados de sus familias.

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El sueño de ser mamá de Maria Fernanda Yepes

Su deseo de tener un hijo siguió presente mientras el tiempo avanzaba y las circunstancias personales cambiaban.

La actriz contó que, al aproximarse a los 40 años, comenzó a sentir con mayor fuerza la pregunta sobre si quería convertirse en madre. No se trataba únicamente de una decisión íntima. Sentía un impulso natural que exigía atención.

Durante las grabaciones de María Magdalena, decidió hacer una pausa para ocuparse de su salud. Fue entonces cuando descubrió que tenía numerosos miomas en el útero y que su condición era delicada.

Malas nuevas. Según relató, intentó un proceso natural basado en plantas y alimentación, pero no obtuvo los resultados esperados. Finalmente, hace aproximadamente dos años, se sometió a una intervención quirúrgica para retirar los miomas.

La operación tenía un objetivo que iba más allá de resolver un problema médico inmediato: conservar la posibilidad de gestar.

La actriz paisa logró mantener el útero. Sin embargo, eso no equivale a garantizar un embarazo. La edad, las condiciones particulares de salud y otros factores reproductivos hacen que esa posibilidad no pueda darse por segura.

María Fernanda Yepes se incorporó al universo de Dinastía Casillas, producción de Telemundo inspirada en el narcotráfico y las disputas familiares por el poder. La serie amplía su trayectoria en la televisión latinoamericana.

¿Crónica de una renuncia anunciada? Hoy, a los 46 años, la actriz reconoce que su deseo sigue latente, aunque ha comenzado a aceptar que quizá no se haga realidad.

María Fernanda se siente cerca de soltar esa expectativa y asumir que su vida puede tomar otro rumbo.

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Rosario Tijeras: el personaje que la llevó al límite

María Fernanda Yepes se internó en la vorágine de interpretar mujeres heridas, violentas y complejas que marcaron su carrera.

Desde La Diabla, en Sin senos no hay paraíso, hasta Rosario Tijeras. Mundos de violencia y dolor. En ese viaje, no siempre le resultó fácil separar sus propias emociones de las de las mujeres que interpretaba.

Para construir Rosario Tijeras, Yepes tuvo que acercarse a experiencias que iban mucho más allá de memorizar diálogos. Allí, escuchar historias del entorno en el que transcurría la producción la afectaba profundamente. Llegaba a casa llorando y encontraba difícil quitarse de encima la angustia de la caótica mujer que interpretaba.

Al terminar, necesito tomarse un tiempo para desprenderse de la piel del personaje y recuperar su cotidianidad.

No fue simplemente el cansancio de terminar una producción: ansiaba volver a reconocerse fuera de una mujer cuya historia estaba atravesada por heridas extremas.

Una carrera construida entre personajes difíciles y decisiones personales

Nacida en Medellín, Yepes se abrió camino en la televisión colombiana con personajes que exigían intensidad y carácter.

Con los años, la actriz ha buscado otros caminos profesionales y personales. Su distancia de la televisión no significó necesariamente abandonar la actuación, sino revisar el lugar que ocupaba en su vida y las condiciones en las que quería seguir trabajando.

En 2018, Caracol Televisión registró que había decidido hacer una pausa sin temor a perder vigencia.

María Fernanda Yepes, a diferencia de sus personajes extremos, ha asimilado los dolores y seguido adelante. Rosario Tijeras le exigió encontrar una salida al desgaste emocional; ahora la maternidad la enfrenta a aceptar que no todo depende de su voluntad.

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