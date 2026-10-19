La poderosa familia que manda en San Andrés por encima de la gobernadora y la congresista que el Presidente regañó

Tras la caída de Nicolás como gobernador, los Gallardo no ocupan cargos en la isla, pero su poder sigue en pie detrás de Hoteles, terrenos, el puerto y la política

En la isla de San Andrés casi nadie discute que los Gallardo han mandado por décadas y lo siguen haciendo. Lo dicen los taxistas, los comerciantes del centro y los políticos de otros partidos, siempre en voz baja y casi siempre con el mismo matiz: la familia ya no ocupa los cargos, pero sigue influyendo en quién llega a la Gobernación. Desde abril de 2025, cuando el Consejo de Estado anuló la elección de Nicolás Gallardo Vásquez como gobernador, y fue elegida en su lugar Girley Natacha Ordóñez Bowie, avalada por una coalición del Partido Liberal y el Pacto Histórico, ningún miembro del apellido gobierna la isla de manera directa. Un cambio de poder político que no modificó la conversación en las esquinas de la isla.

La isla volvió a ser noticia nacional el pasado domingo 18 de octubre. La produjo el presidente Abelardo De la Espriella en la base naval de San Andrés cuando encaró en público a la gobernadora Ordóñez y a la representante liberal Elizabeth Jay-Pang Díaz. Les reclamó por el Hospital Departamental, que su Gobierno mandó intervenir, y por la Corporación Coralina. Les dijo, además, que habían puesto gente a obstaculizar esa intervención. Con la congresista fue más lejos: afirmó que en la isla todos sabían que su esposo, Norbert Vonblon Pomare, es quien está detrás de la contratación de la Gobernación, y agregó que él conocía de sus negocios.

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Era la segunda vez en dos semanas que el mandatario hacía algo así. El 2 de octubre, en Sucre, había expuesto al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, frente a funcionarios y cámaras, enumerándole los procesos de corrupción por los que es investigado. Acuña respondió con un video de doce minutos. En San Andrés la reacción fue más corta. Jay-Pang y Ordóñez negaron haber frenado la intervención del hospital y pidieron diálogo.

La congresista Jay-Pang Díaz respondió ante los medios que su esposo no tiene contratos con la Gobernación, que lo suyo es una ferretería a la que cualquier contratista puede ir a comprar, y retó al presidente a llevar sus pruebas ante las autoridades, pruebas que hasta el momento no se han hecho públicas.

El Tiempo reveló que Vonblon si ha tenido negocios con la Gobernación y reveló un contrato firmado el 18 de mayo de 2016 entre él y la Gobernación, durante la administración del liberal Ronald Housni. También documentó que Jay-Pang figura como representante legal suplente de una de las empresas de su esposo y que él financió parte de su campaña al Congreso.

Nicolás Gallardo, uno de los más jóvenes del clan familiar, ganó la gobernación en las elecciones de 2023, pero una denuncia por doble militancia lo sacó del cargo que iba hasta el 31 de diciembre de 2027.

La verdad es que Vonblon es dueño de Josef’s Concrete, una de las fábricas de concreto más grandes del archipiélago, y socio de Agregados NVP, una empresa de materiales de construcción creada en 2018. Los activos reportados por la primera suman cerca de 9.000 millones de pesos.

¿Quién es la dura congresista Elizabeth Jay-Pang?

Jay-Pang nació en 1960. Dirigió el Sena en San Andrés durante catorce años y llegó a la Cámara en 2018. Fue reelegida en 2022 y otra vez en 2026, así que lleva tres periodos. Con ese recorrido armó un grupo propio, que se formó sobre los restos de los dos clanes que dominaron la isla hasta la crisis institucional de 2018: la casa liberal de los Housni y el grupo del exrepresentante Julio Gallardo. Es una trayectoria independiente, pero no desligada. Fuentes políticas de las islas la ubican durante años cerca del gallardismo, y en las legislativas de 2022 fue tercera en la lista que armaron los Housni, que la incluyeron porque necesitaban sus votos. Vonblon, en cambio, es descrito por esas mismas fuentes como militante antiguo del gallardismo. La representante Jay-Pang también apoyó a Nicolás Gallardo en su campaña a la Gobernación que le resultó fallida.

¿De dónde vienen los Gallardo?

La familia llegó a la isla en 1895 con Domingo Gallardo, un cartagenero que se dedicó a navegar y a comerciar naranjas y cocos. Su descendiente más influyente fue Adalberto Gallardo Flórez, que estudió medicina en Buenos Aires, volvió en 1949 como director departamental de salud, fue intendente en 1962 y representante a la Cámara entre 1970 y 1974, y trabajó en el Ministerio de Salud durante el gobierno de Belisario Betancur. Murió en 2010 a los 89 años y dejó diez hijos. Fue intendente cuando un incendio destruyó en 1965 la sede de la Intendencia y con ella los registros de propiedad de la tierra. Algunos de sus rivales lo señalaron entonces de haber favorecido a aliados que se quedaron con predios de isleños. Él tenía el periódico más leído de la isla, el Caribbean Post, y una emisora, La Voz de las Islas, a la que le revocaron la licencia en 2010 y que la Policía sacó del aire en 2016.

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La política pasó después a sus hijos y nietos. Julio Gallardo Archbold, conservador de origen y luego del Movimiento de Integración Regional, fue representante a la Cámara en cuatro ocasiones y dirigió el grupo que se alternó la Gobernación con los liberales durante dos décadas. Durante varios años su familia controló la Alcaldía de Providencia y varios escaños de la Asamblea. En 2007 ganaron la Gobernación con Pedro Gallardo Forbes, que gobernó de 2008 a 2011, y la alcaldía de Providencia con Janeth Archbold Howard. Julio terminó condenado por pagar sobornos en el caso conocido como cartel de la toga.

La nueva sangre Gallardo

Nicolás Gallardo, hijo del hotelero Jesús Gallardo y sobrino de Julio, nació en 1993. Estudió administración en la Universidad Americana de Washington y una maestría en gestión pública en los Andes. En octubre de 2023 ganó la Gobernación con el 70 % de los votos, inscrito con el aval liberal pero respaldado por una coalición que reunió a Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador. Gobernó hasta abril de 2025, cuando el Consejo de Estado lo sacó por doble militancia: apoyó a aspirantes a la Asamblea de otros partidos. La demanda, según lo dicen, hacía parte de una ofensiva de la oposición contra gobernadores cercanos al gobierno de Gustavo Petro.

Jesús Gallardo (derecha) es uno de los empresarios hoteleros en la isla de San Andrés.

El poder económico de la familia ha resistido mejor que el político. Jesús Gallardo gerenció varios hoteles, entre ellos, dos muy conocidos: El Dorado y Arena Blanca. La empresa Gallardo y Cía tiene terrenos en el sector turístico de la isla. Su negocio más grande es el complejo Grand Sirenis, en Punta Hansa, levantado sobre terrenos de los Gallardo con la constructora Hitos Urbanos, donde es socio Álvaro Rincón, el esposo de la exvicepresidenta en el gobierno de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez. La licencia se expidió en 2016 para torres que superaban los seis pisos que permite el plan de ordenamiento de la isla. En junio de 2023 el Tribunal Administrativo de San Andrés ordenó demoler los pisos siete y ocho, y la apelación llegó al Consejo de Estado. El hotel abrió en el segundo semestre de 2023. Ramírez dijo entonces que no tiene propiedades en la isla y que corresponde a Hitos Urbanos responder por el proyecto. Hasta donde alcanzan las fuentes públicas, no hay confirmación de que la sociedad con los Gallardo siga vigente hoy.

El puerto es el otro punto donde aparece el apellido. San Andrés Port Society administra desde 2004 el único muelle comercial de la isla por una concesión de la Gobernación, y Rodolfo Gallardo figuró durante años como su gerente y representante legal. Pero La Silla Vacía documentó que la accionista mayoritaria es otra familia, los Howard, socios comerciales de los Gallardo, y los registros de la Superintendencia de Transporte de julio de 2026 muestran en la actualidad a Jhon Howard Londoño como representante legal. La concesión se encuentra hoy en revisión con la Gobernación, con mesas de trabajo que llegan hasta noviembre.

Queda pendiente lo que la propia representante increpada por De la Espriella pidió: que las autoridades investiguen. El presidente dijo que usará su autoridad para vigilar la contratación del archipiélago y a los Gallardo, quienes serían el verdadero poder bajo la sombra en San Andrés.

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