- Cuatro de las mejores obras de Rogelio Salmona, camino a convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad

El Gobierno postuló Las Torres del Parque, el Archivo General, la Biblioteca Virgilio Barco y el Edificio de Posgrados de la UNAL para que la UNESCO las consagre

febrero 06, 2026
El Ministerio de las Culturas, en cabeza de Yannai Kadamani, junto al Ministerio del Exterior, liderado por Rosa Villavicencio y la Fundación Rogelio Salmona, dirigida por la también arquitecta y esposa de Salmona, María Elvira Madriñán, presentaron ante la UNESCO —donde se posesionó la barranquillera Laura Guillem como encargada de retornar las obras robadas a sus países de origen— la candidatura de cuatro obras del arquitecto Rogelio Salmona, el parisino que se hizo conocer por sus icónicas infraestructuras en ladrillo, para que hagan parte de la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO.

Rogelio Salmona trabajando en su estudio. Foto: Universidad de Los Andes.

El expediente lleva por título La obra de Rogelio Salmona: Contrapunto desde la arquitectura del Movimiento Moderno. La candidatura incluye cuatro edificaciones ubicadas en Bogotá: las Residencias El Parque, el Archivo General de la Nación, el Edificio de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia y el Parque Biblioteca Virgilio Barco.

Residencias del parque. Foto: Fundación Rogelio Salmona.

Las obras fueron seleccionadas por su relevancia dentro del desarrollo de la arquitectura moderna en Colombia y por compartir elementos formales y conceptuales como el uso del ladrillo con el fin de proponer espacios menos hostiles y más inclusivos para la gente, argumento patrimonial presentado ante la UNESCO.

Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Foto: Fundación Rogelio Salmona.

El proceso de evaluación contempla varias etapas. En marzo de 2026 se definirá si la propuesta colombiana queda incluida entre las 35 candidaturas que serán analizadas durante ese año. En caso de avanzar, el expediente será evaluado técnicamente por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo asesor de la UNESCO en materia de patrimonio cultural.

Biblioteca Virgilio Barco. Foto: Fundación Rogelio Salmona

La decisión final sobre la inscripción de la obra de Rogelio Salmona en la Lista de Patrimonio Mundial se tomará en la 49.ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial, programada para 2027.

La postulación es el resultado de un proceso iniciado en 2021, en el que participaron la Fundación Rogelio Salmona, el Ministerio de las Culturas y la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de especialistas nacionales e internacionales encargados de documentar y sustentar el Valor Universal Excepcional de las obras incluidas en el expediente.

