Por qué la creciente oposición al Gobierno Petro no es gratis

Por: Manuel Enrique Estevez |

noviembre 22, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La mentalidad colonialista de más de 200 años impregna una sociedad donde existen libertades absolutas del "patrón, el jefe, el doptor“. Asimismo, quienes ostentan esa dignidad pueden hacer y deshacer con la vida, bienes y conciencias de “sus súbditos”. En Colombia esa práctica ancestral es normal y palpable y se vio hace unos días en las pasadas elecciones.

En ese orden de ideas en un país donde para poner dos ejemplos solamente: todo el mundo se queja de las EPS donde para ser atendidos se interponen al año más de 120.000 tutelas pero se oponen al cambio.

..Publicidad..

Los ciudadanos de a pie se quejan de los políticos todo el tiempo, pero ven folclóricamente la compra de votos y eligen personas con reconocidas hojas de vida como infractores de los códigos.

...Publicidad...

Entonces cuando por primera vez llega alguien a la Presidencia a cumplir desde el primer día con lo que prometió en su campaña ya es incómodo para quienes ostentan el poder.

....Publicidad....

El poder en Colombia lo ostentan los dueños de los medios de comunicación quienes son los mismos dueños del sistema bancario, también dueños de los fondos de pensiones y de las EPS más importantes, además patrocinan a quienes van al Congreso, entonces luchar contra EL PODER desde un Gobierno incómodo no es fácil.

Llegar al Gobierno sin apellidos pomposos es complicado, tanto que ni siquiera los asistentes al estadio tienen conciencia que Petro es fiel representante de las tierras más olvidadas de la costa y que si lo apoyaran todos esos departamentos estarían más que bien representados; pero se alegran cuando por razones procedimentales se le niega al gobierno ayudas especiales para La Guajira.

Solo basta con leer los conceptos de todos los organismos internacionales sobre las reformas presentadas y todos las apoyan y alaban, pero no en Colombia; y la labor de la oposición que ostenta EL PODER es desprestigiar, mentir y con noticias falsas que a fuerza de repetir todos los días se logra lo planeado y es el manejo de la conciencia colectiva de quienes por ignorancia no se informan sino de titulares que no tienen otra idea que “Fuera Petro”.

A Duque al cumplir el primer año de gobierno sin resultados lo excusaban porque era que estaba aprendiendo, a Petro desde el primer día le pedían cuentas de las labores propias de los alcaldes y gobernadores (todos de oposición a su gobierno).

Un presidente que ha rescatado el rol internacional del país como referente de América Latina lo que es parte de sus responsabilidades acá se ve como viajes de placer.

Por fortuna se sabe de la fortaleza del sr. presidente y su deliciosa terquedad que a mucho le pone los pelos de punta.

“Si los perros ladran, Sancho, es porque cabalgamos“.