Este es el nuevo trabajo de Martha Isabel Bolaños lejos de la televisión

Seguramente en Colombia no se olvidará el nombre de Martha Isabel Bolaños, por múltiples razones. Una de ellas, su actuación en la aclamada novela Betty, la fea. Pero, esto no acaba allí, pues la mujer hace poco se hizo muy popular gracias a un reality del Canal RCN. Su participación en La casa de los famosos no quedó desapercibida, la mujer estuvo envuelta en diferentes polémicas. Es probable, que haya sido una de las participantes más famosas del reality. Ahora bien, se esperaba que tras el programa, la mujer volviera a la actuación, sin embargo, la actriz se ha mostrado en otra faceta, muy lejana a la conocida.

A esto se dedica ahora Martha Isabel bolaños lejos los sets de grabación

Pese a que los años pasan, Martha Isabel Bolaños sigue siendo una mujer muy querida y recordada. Los televidentes siguen amando lo hecho por la mujer en la historia de Fernando Gaitán. Aunque claro, es necesario decir que esta caleña ha tenido apariciones en muchas más producciones. De hecho, la mujer ha tenido una carrera brillante, y que le ha dado ese estatus de figura pública. Quizás, es por eso que estuvo en el reality del Canal RCN. Se esperaba que su participación tuviera resultados externos, como algún proyecto nuevo enfocado en la actuación.

Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos.

Sin embargo, esto no ha ocurrido por el momento o no se sabe nada al respecto. Aún así, la caleña no se detiene y sigue siendo bastante activa en sus redes sociales. Es por medio de ellas que se mantiene en constante contacto con sus seguidores. Inclusive, compartió la que sería su nueva faceta, lejos de la actuación. Es probable que muchos ya lo hayan visto, pero todo parece indicar que Martha Isabel Bolaños querrá ser DJ. Claro que no lo será de electrónica, guaracha o algo por estilo, será DJ de salsa. Algo bastante curioso, pero a su vez llamativo.

Lo más curioso del caso es que, al parecer, ya tiene nombre artístico. Como se puede apreciar, la mujer se llamaría DJ Mar. Lo cierto es que, parece ser que en efecto, este será el nuevo oficio que tendrá la reconocida caleña. Esperemos que pueda volver a la actuación o que si es su nueva pasión, pueda triunfar como DJ de salsa.

