- El sacerdote y expandillero que hace dos meses predijo el trágico terremoto del pasado 10 de agosto

Desde hace más de tres años, Andrés Tirado predijo el sismo que sacudió al país. También ha predicho otras catástrofes desde su canal de Youtube

Luego de conocer su talento para exorcizar demonios, Andrés Tirado, un sacerdote de una secta de católicos independientes, montó una de las pocas escuelas de exorcistas que existen en Colombia y una de las pocas academias contra el demonio que hay en Latinoamérica.

Pero su talento no se limita a sacarle el diablo a la gente, también hace videos para redes sociales en los que predice catástrofes. A la última a la que le atinó, aunque parcialmente, fue el 26 de junio de 2026, un poco más de un mes antes del terremoto de 7,4 grados que sacudió al país en la pasada mañana del lunes 10 de agosto.

La primera vez que dijo que se venía un terremoto para Colombia fue el 23 de julio de 2023 en una entrevista que dio para el medio digital KienyKe. Monseñor Tirado, vestido con una elegante sotana negra que escondía los tatuajes de su oscuro pasado en las calles bogotanas, aseguró que Dios le había mostrado que venía un terremoto de 7 grados para la capital del país. Sin embargo, no dijo ni cómo ni cuándo.

En su última predicción, tres años después de esa primera profecía, el religioso se descachó cuando ahondó en detalles, pues aseguró que no iba a ser grave. Hasta el momento van 250 fallecidos, más de 1.300 heridos, miles de desaparecidos, y lugares de los que no se sabe prácticamente nada, como San José del Palmar, el pequeño pueblo del Chocó que corrió con la mala suerte de ser el epicentro del terremoto. La peor tragedia en lo que va del siglo.

De la brujería en Colombia se ha hablado en diferentes contextos como, por ejemplo, en el libro La Bruja de German Castro Caycedo, donde se cuenta la salvación de Amanda, una reputada bruja de Fredonia (Antioquia) que fue librada de las garras de la santería gracias a la intervención de un grupo de exorcistas, encabezado por Monseñor Alonso Uribe Jaramillo.

Andrés Tirado abandonó las calles del centro para dedicarse al exorcismo

Como en sus tiempos de pandillero, Andrés Tirado sigue huyendo de los demonios, solo que ya no son de carne y hueso, sino espíritus que lo persiguen en sueños hasta atraparlo. La primera vez que se enfrentó a un demonio fue cuando estaba orándole a Margarita, una mujer supuestamente poseída por una entidad que se presentó como “Mauricio”.

El sacerdote conoció la vieja práctica del exorcismo, iniciada por el rey Salomón, cuando estaba buscando una vida para soltar el costal que desde niño se había echado el hombro cuando cogió la calle con la pandilla del barrio Venecia, al sur de Bogotá.

Alias Romaña fue uno de los comandantes que se hizo famoso por, supuestamente, tener un pacto con el diablo el cual lo protegía de los disparos.

Desde entonces, entre robos y tiroteos, probó la dureza de la calle haciendo una peregrinación que pasó por el barrio Galerías y terminó en la Calle 22 con Caracas, centro de Bogotá, donde tenía que dormir con un ojo abierto, pues las limpiezas sociales lo perseguían con la misma ferocidad con que ahora lo siguen los demonios que no lo dejan dormir.

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Así conoció a la gente de la parroquia Iglesia Madre del Salvador, quienes despertaron su vocación por la religión. Una vez dentro del catolicismo, Tirado rechazó el celibato para irse por el camino del veterocatólicos, la secta que no reconoce al Papa como una autoridad.

Andrés Tirado tiene un programa semanal de radio en ‘El cartel de La Mega’. A veces, durante la transmisión, lleva a cabo liberaciones.

Finalmente, el 17 de marzo de 2024 fue entronizado como Patriarca de la Iglesia Congregación Sacerdotal Internacional - Católicos Independientes, donde ejerce la máxima jefatura. Al mismo tiempo, mientras reconstruía su vida desendiablando a la gente, consiguió una esposa -de quienl nunca revela el nombre- con la que tiene una hija.

Ahora se dedica a atender su copada agenda. Tiene reservas con un mes de anticipación y, además de ser un formador de exorcistas, es dueño de una escuela que solo cuenta con un requisito de ingreso: tener algo de fe en lo paranormal. Por supuesto, también debe destinar tiempo a hacer videos donde seguirá adivinando -o prediciendo, según la perspectiva- las catástrofes venideras en los “principios del fin del mundo”, como llama el sacerdote a los días actuales.

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