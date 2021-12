¿Por qué es una maldita desgracia una película como Spider man?

.Publicidad.

Antes de Tiburón, ese clásico de Spielberg, no existían cines dentro de los centros comerciales. En ciudades como Nueva York se veía toda la vanguardia en calles como la 42 que contenía decenas de salas dispuestas a poner el último Antonioni, el último Jonas Mekas. Después de Tiburón y, sobre todo, de Star Wars, toda la experimentación de los años setenta pasó a ser parte del pasado, de la historia. Ahora Hollywood no toma riesgos en un negocio megamillonario como es el cine. Marvel se toma todas las pantallas del cine del mundo. Resulta paradójico que en una era donde hay más pantallas que en cualquier otra, éstas son monopolizadas por imbéciles encapuchados.

Pocas películas tienen un destino mejor marcado que el de Spider man: no way home. Desde que lanzaron el tráiler en agosto, con Alfred Molina diciendo el ya mítico Hellow Peter, la expectación, la publicidad gratuita era total. Zendaya y Tom Hollland eran noticia todo el tiempo no por sus evidentes cualidades como actores sino porque eran los protagonistas de la última mierda de Marvel. El terreno estaba abonado para que Spider man no fuera uno de los sonados desastres de taquilla de después de la pandemia. Porque, salvando la última James Bond de Daniel Craig, todo se ha ido al garete, incluida la sobrevalorada Encanto que se constituyó, así los noticieros y periódicos de estos lares no lo digan, en el peor estreno de Disney en taquilla en los últimos siete años.

Aún no ha salido el primer reporte de la última de Marvel y desde ya podemos decir que tiembla George Lucas y su Star Wars, porque esta vaina no va a dejar títere con cabeza. El miedo que le tuvieron los cada vez más insulsos centenials a joyas como In the heights, o West Side Story, musicales a los que el público les cerró la puerta en la cara con la excusa del virus, se disipó por completo con Spider Man. El tema de los multiversos, planteados por primera vez en la extraordinaria serie de Loki se condensa acá para traer de vuelta a Andrew Gardfield y Tobey McGuire de vuelta y, de paso, abrir un horrible hueco y es que ¿con qué pasión vamos a llorar una muerte en una película de Msrvel si ya encontraron la fórmula para revivir a todo el mundo?

Mientras tanto Zendaya y Holland posan para las cámaras del mundo. La primera me parece una diva absoluta, una actriz que deslumbra en obras menos conocidas como Euphoria, la estelar serie de HBO, Tom demostró el monstruo que es en esa película que a nadie importó pero que es una locura absolutamente malvada de Netflix, El diablo a todas horas, y es, de los tres Spider Man, el que mejor sabe actuar. Imagino que los dos protagonistas tendrán muchos proyectos en salmuera que serán despreciados por el público porque no tienen el sello de la única estrella que existe en el firmamento de Hollywood. Se construirán cientos de salas no para exhibir maravillas como El día de la bestia, la muy metalera y hermosa película colombiana, sino mas de lo mismo: la resurrección de Iron Man, la venganza de la Pantera Negra, Una cena con Hulk y demás esperpentos marvelianos.

Hace poco me vi una monstruosidad de película, una de esas epopeyas que sólo el viejo Hollywood sabía hacer, El último duelo, una película que en un mundo donde hubieran ganado la guerra los buenos sería un éxito atronador. Es que tenía todo, una reconstrucción histórica que lo llevaba a uno, como si fuera la mismísima máquina del tiempo, a la Francia medieval, unos señores actores como Adam Driver y Matt Damon, tenía hasta al puto Ben Affleck, y nadie fue a verla. En Colombia la pasaron durante dos semanas, y en la última tenía un horario como de una de la tarde. Ni siquiera sonó para los Globos de oro. Y era una maravilla. Es difícil que Scott, a sus 83 años, vuelva a tener el presupuesto con el que contó en este proyecto después del descalabro. Es difícil que en el futuro nadie se arriesgue a hacer algo diferente a lo que ordene el multiverso de Marvel a la hora de hacer una super-producción. Saldrán es secuelas, y la guerra entre Lucas Film y Marvel está jurado. Los centenials estarán ahí, como los salvajes romanos en el coliseo, viendo el triste espectáculo de un león desgarrando a un cristiano. Se acabaron las historias sobre seres humanos, los grandes dramas, sólo quedarán los héroes encapuchados. Si esto no es fascismo, entonces, ¿qué putas es?