Castigo político a Jorge Iván Ospina: no logró acomodar a su hermano Mauricio

.Publicidad.

El hermano menor del alcalde Jorge Iván Ospina quedó por fuera de la contienda electoral. Mauricio Ospina no figuró en ninguna de las listas al Senado o Cámara de Representantes, ni por el Pacto Histórico ni por la Alianza Verde, el partido de los Ospina del que incluso el alcalde ha sido presidente. Aunque Jorge Iván Ospina intentó acercarse al líder de la Colombia Humana, fue inútil. Cuando Gustavo Petro visitó la ciudad de Cali, el alcalde lo invitó al tradicional restaurante Platillos Voladores a un almuerzo enmarcado en la Feria del libro de la ciudad en la que Petro lanzó su libro, pero el pasado 13 de diciembre se probó que el almuerzo no logró abrirle un cupo a su hermano en la coalición de izquierda. Actualmente, Mauricio es el asesor de proyectos de infraestructura de la Gobernación del Valle. A pesar de que no tiene ningún cargo en la administración municipal, su influencia desde la primera administración de Ospina ha sido de público conocimiento, aunque de el no quedan rastros.

En 2010, Mauricio Ospina fue senador del Polo Democrático, al terminar su período se lanzó a la gobernación Del Valle pero terminó de pelea con los miembros del partido y desertó del Polo para ser candidato de los verdes. Jorge Iván Ospina también se lanzó a la alcaldía de Cali en 2019, por los Verdes, aunque abiertamente había apoyado la candidatura presidencial de Petro en 2018. Antes del almuerzo en Cali, Ospina ya que habría tocado la puerta de las toldas rojas del liberalismo del valle, en el que el exgobernador destituido Juan Carlos Abadía tiene gran influencia, para meter a su hermano en su lista al Senado pero no lo aceptaron.

-Publicidad.-

Le podría interesar: