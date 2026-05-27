- Por qué El Tiempo sacó a su director de deportes que llevaba más de 30 años en el periodico

Gabriel Meluk, ganador de dos premios Simón Bolívar, quedó por fuera de El Tiempo tras una ola de despidos en el medio

Parece que son tiempos oscuros para los medios de comunicación. Hoy, ni siquiera la experiencia parece ser garantía de permanencia. Eso quedó claro tras el anuncio que hizo Gabriel Meluk en su cuenta de X, antes Twitter, donde sorprendió al confirmar su salida de El Tiempo. No hubo una publicación extensa de agradecimiento, ni una carta emotiva en redes sociales que reconociera el trabajo realizado durante más de tres décadas en el medio. Solo un mensaje frío y directo con el que el editor de deportes sentenció el final de su paso por el periódico.

Hoy fue mi último dia como periodista de @ELTIEMPO. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos. — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) May 27, 2026

El golpe sorprendió, especialmente por la figura que representa Meluk dentro del periodismo deportivo colombiano. Durante años fue uno de los rostros más visibles de la sección deportiva de El Tiempo, desempeñándose como editor, columnista y también como panelista en radio y televisión. Además, Gabriel Meluk ha sido ganador de dos premios Simón Bolívar y recibió una mención de honor gracias a su trabajo periodístico.

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A puertas del Mundial de 2026, llama aún más la atención que el medio, hoy propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, decida despedirse de una de sus figuras más representativas en materia deportiva y, además, de una manera tan silenciosa. Según explicó el propio periodista, su salida hace parte de una reestructuración y una serie de recortes que se vienen adelantando dentro de El Tiempo.

Sin embargo, el diario El Colombiano reveló que, tras conversar con fuentes cercanas al medio, Meluk no sería el único afectado por esta ola de despidos. Al parecer, también habrían terminado contratos de periodistas en áreas como cultura, diseño e incluso en Portafolio.

Ahora queda la incógnita sobre el futuro de Gabriel Meluk, quien además de su larga trayectoria en El Tiempo, también hizo parte de medios como Win Sports y Caracol Radio. Aunque se cierra un capítulo importante de su carrera, muchos todavía lo consideran un verdadero referente del periodismo deportivo nacional y esperan verlo nuevamente en otro medio, manteniendo ese lugar de respeto que construyó durante años en el cubrimiento del fútbol colombiano.

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