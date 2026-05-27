Querido actor de ‘Betty la fea’ reveló que fue víctima de abuso sexual durante su niñez y adolescencia

Más de 320 mil delitos sexuales contra menores fueron expuestos durante un evento en el que Julio César Herrera compartió su testimonio por primera vez

El actor colombiano Julio César Herrera hizo pública una experiencia de violencia sexual sufrida durante su infancia y adolescencia durante un evento realizado el pasado 20 de mayo en Colombia. La declaración ocurrió en medio de la presentación del informe “Protégeme Colombia: Un grito anual”, elaborado por la Fundación Lucerito y la firma Cifras y Conceptos, documento que recopiló datos sobre violencia contra menores entre 2005 y 2025.

El artista, recordado por interpretar a ‘Fredy Stewart’ en la telenovela Yo soy Betty, la fea, participó en el cierre de la jornada de socialización del estudio. Durante su intervención, relató que también fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad y pidió que las cifras presentadas no quedaran únicamente en estadísticas.

“Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia”, expresó el actor frente a los asistentes del evento, según el registro audiovisual difundido posteriormente por las organizaciones convocantes.

La presentación del informe reunió a representantes de organizaciones sociales, analistas y asistentes vinculados a temas de protección infantil. Según los datos divulgados durante la actividad, más de 550.000 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes han sido registrados en Colombia en las últimas dos décadas. De esa cifra, más de 302.000 corresponden a delitos sexuales.

El estudio se construyó con base en registros históricos de entidades públicas recopilados entre 2005 y 2025 y fue complementado con 20 entrevistas cualitativas a profundidad realizadas por los investigadores del proyecto.

Julio César Herrera habló sobre abuso sexual infantil en Colombia

Durante su discurso, Herrera también cuestionó la respuesta institucional frente a este tipo de delitos. En medio de la intervención, el actor mencionó que, pese a la cantidad de casos identificados, la ejecución judicial reportada en el informe era mínima frente a la dimensión del problema expuesto.

Después del evento, la Fundación Lucerito publicó un mensaje en redes sociales indicando que la iniciativa pretendía “no guardar silencio frente al abuso sexual infantil”.

Las conclusiones del documento también hicieron referencia a fallas estructurales en la atención estatal, especialmente en materia de investigación, articulación institucional y consolidación de cifras oficiales relacionadas con delitos contra menores de edad.

Por último cabe recordar que la revelación de Herrera se suma a otros testimonios públicos de famosos en los últimos años en Colombia y que se relacionan también con violencia sexual durante su infancia y adolescencia.

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