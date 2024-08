¿Por qué el expresidente César Gaviria escribe una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia?

Dice la carta que Petro, como presidente de la República ha violado la Constitución de manera reiterada. ¿Por qué no la mandó al presidente de Comisión de Acusación?

Lo que denuncia el expresidente César Gaviria en su carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Gerson Chaverra Castro, es de la máxima gravedad. No entiende uno cómo esa carta-denuncia no ha desatado la polémica más grande, ni entiende uno cómo los máximos representantes de la institucionalidad colombiana, la pública y la privada, no se han manifestado aún.

Tenemos razón los ciudadanos cuando repetimos que el problema radica en que “estamos así porque aquí no pasa nada”. Es la forma que tenemos de decir que aquí el gobierno comete las peores barbaridades y las instituciones no reaccionan.

La carta de César Gaviria, dirigida nada más ni nada menos que al presidente de la Corte Suprema de Justicia, denuncia que Gustavo Petro ha violado la Constitución y las leyes durante estos dos años que lleva sentado en el gobierno. Leámoslo directamente de su puño y letra: “He constatado con enorme preocupación que, a lo largo de estos dos años, el gobierno del presidente Petro ha incrementado sus posturas contrarias a la Constitución y al debido respeto a las instituciones democráticas. He expresado mi desacuerdo con las tendencias autoritarias del presidente Petro. El gobierno ha desconocido los fallos de la Corte Constitucional y las decisiones ya aprobadas por comisiones Constitucionales del Congreso -sigue Gaviria- Este proceder atenta gravemente contra la separación de poderes y el respeto a los órganos autónomos cuya independencia es garantizada por la Constitución”.

Repito, esta denuncia es gravísima y no entiendo por qué el Congreso, las Cortes y los órganos de control no se han detenido, en alerta máxima, a evaluar lo que pasa. Se trata de un expresidente de la República que le escribe una carta al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia denunciando que el presidente de la República en ejercicio viene violando sistemáticamente la Constitución y las leyes. Y aquí no pasa nada. Además el expresidente César Gaviria, también es el actual director del Partido Liberal, uno de los partidos más históricos y con más curules en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Comienzo por decir que César Gaviria tiene razón, que Gustavo Petro viene violando la Constitución y las leyes. Las ha violado contra el sistema de salud, como insiste Gaviria, y las ha violado contra la seguridad y las Fuerzas Armadas con su Paz Total y las viene violando con el manejo también criminal que le da a las Relaciones Internacionales cuando alindera a nuestro país en el campo de sangre de las dictaduras de Maduro, Putin, los Ayatolás y Hamas, para mencionar tan sólo dos frentes de su gobierno.

Reconozco que después de leer la carta me surgió una pregunta que amerita el análisis más cuidadoso: ¿Por qué el expresidente César Gaviria, quien conoce perfectamente la Constitución, le escribe su carta al Dr. Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y no al nuevo presidente de la Comisión de Acusación, representante Leonardo de Jesús Gallego Arroyave, máxime aun cuando este representante fue elegido por el Partido Liberal?

Me explico mejor: Lo que dice el expresidente Gaviria en su carta es que Gustavo Petro, en su condición de Presidente de la República ha violado la Constitución y las leyes, y que además lo viene haciendo de manera reiterada.

-¿Qué dice la Constitución que debe proceder cuando el Presidente de la República viola la Constitución y las leyes?

El artículo 198 dicta que “El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes”, lo mismo que decir que debe ser juzgado.

-¿Pero por qué, insisto, Gaviria no le dirigió su carta al nuevo presidente liberal de la Comisión de Acusación?

Una primera y buena respuesta podría ser que el expresidente Gaviria no quiere poner al Partido Liberal a pagar los costos políticos ni pasar por las vergüenzas que ha tenido y tendrá que pagar el Partido Conservador por cuenta de la repugnante presidencia de Wadid Manzur.

Una segunda y muy posible respuesta podría ser que el nuevo presidente liberal de la Comisión de Acusación forma parte del Partido Liberal petrista y no del Partido Liberal que dirige el expresidente Gaviria. De hecho, el representante Gallego Arroyave fue ponente de la reforma tributaria de Petro en la Comisión Tercera, es decir que resulta muy posible que forme parte de los representantes liberales que se han vendido ante la corrupción que ha repartido el gobierno a diestra y siniestra en la Cámara de Representantes.

-¿Pero por qué, entonces, escogió el expresidente liberal al presidente de la Corte Suprema de Justicia como destinatario de su denuncia válida?

Una buena respuesta podría ser: porque el expresidente Gaviria sabe perfectamente que los únicos que pueden investigar la corrupción de la Comisión de Acusación son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los únicos que tienen en sus manos la posibilidad de hacer que los miembros de la Comisión de Acusación cumplan con las obligaciones que les establece la Constitución en materia de Justicia.

Esperemos que la Corte Suprema de Justicia reciba con la debida atención la carta proveniente del expresidente Gaviria, esperemos que la carta sea respondida, esperemos que la institucionalidad reaccione a tiempo. Es la única esperanza que tenemos los colombianos para salvar la democracia de los zarpazos constantes de este presidente autoritario.