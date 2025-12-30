- Bancolombia, Sayco, BBVA y otras 38 casas del Centro Histórico de Cartagena que sus dueños siguen sin arreglar

Aunque el alcalde Dumeck Turbay advirtió sanciones y cobros, algunos propietarios nunca hicieron las reparaciones y sus casas siguen en riesgo de colapso

Hace un año la Alcaldía de Cartagena en cabeza de Dumek Turbay hizo pública una lista de 57 propiedades en el Centro Histórico de Cartagena en estado de evidente deterioro. Entre sus dueños había varias personas naturales e instituciones privadas como Leasing Bancolombia, Sayco, la U de Cartagena, BBVA, Fideicomiso Tcherassi Hotel.

Dentro de los grupos que escucharon al alcalde aparece la Asociación de Maestros Jubilados de Bolívar y la South American Investment Latin Inc, y dentro de los particulares Allen Lewis Neil, Israel de Jesús Moreno, Eyder Manuel Benavides Aguas. El resto de 41 señalados según los registros de Control Urbanístico no han no cumplido por ahora la orden del alcalde.

Una vez se realizó la intervención del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, hace un año cuando un total de 57 casas que estaban en un estado crítico, se cambió la situación en 16 inmuebles.

El efecto del campanazo de la Alcaldía de Turbay llegó con advertencias sobre el pago de las facturas de servicios que se les cobraría con intereses acumulados en el tiempo y con mora, resultó fue efectivo. Al menos la mitad de los propietarios reaccionaron y se comprometieron a cumplir obligaciones y a proteger bienes históricos y evitar las demoliciones forzadas.

Los cambios hechos por la oficina de Control Urbanístico

La encargada de las órdenes con los predios fue la oficina de Control Urbanístico bajo la dirección de Emilio Rafael Molano Barboza. Un abogado con un Magister en Derecho y Gestión Urbanística de la Universidad del Rosario. Ha sido el encargado del seguimiento de los trabajos de recuperación de los predios enfocados en 21 inmuebles que estaban en proceso de deterioro.

Las viviendas intervenidas en el centro histórico se repartían en tres barrios: Getsemaní, Centro y Matuna.

El encanto del barrio Getsemaní consiste en su vida nocturna y la atracción de la Plaza de la Santísima Trinidad, donde se escucha música y se disfruta del ambiente

Foto: Google Street View

En el barrio Getsemaní en la inspección de enero de 2025 los funcionarios encontraron en mal estado los inmuebles de Liliana del Río Bustillo; de la empresa en liquidación Hijos de Manuel J. Mainero Solaro & Cia. Ltda; de la compañía inmobiliaria Bochon Sports S.A.S. y de la empresa dedicada al expendio de bebidas alcohólicas Inversiones Y Proyectos Tmj, todos con un deterioro medio, entre otros.

Los dueños en Getsemaní que escucharon las órdenes del distrito fueron alrededor de cinco propietarios. Uno fue el ciudadano extranjero Allen Lewis Neil, quien tiene una propiedad dentro de la calle de media luna verde, Neil mandó cerrar el recinto y comenzó las obras. Hoy si bien el lugar no está abierto si pasó de un riesgo grave a uno medio.

Dentro del mismo sector de Getsemaní, el ciudadano Eyder Manuel Benavides Aguas se puso a reparar sus propiedades. Tiene dos inmuebles a su nombre, uno en la calle 30 #10-57 y otro en la calle 30 # 10-69. Dos dueños más no aparecen en los registros del certificado de tradición y libertad; no obstante, se pusieron a trabajar y lograron transformaciones.

El barrio centro

En la inspección existían al menos 35 inmuebles en mal estado; sin embargo, el deterioro era leve

Foto: Google Street View

En total 11 propietarios del barrio centro fueron llamados por la Oficina de Control Urbanístico debían hacer reformas. Los cambios no debían limitarse a arreglar los balcones o pintar la fachada de la construcción se debía salvar el inmueble.

Alrededor de 8 construcciones realizaron las obras. Los particulares: Israel de Jesús Moreno Andraus, Orlando de Jesús Gómez, María Falconery Gómez y las organizaciones de la Asociación de Maestros Jubilados de Bolívar y la South American Investment Latin Inc siguieron las sugerencias del Distrito de Cartagena.

Para el caso del empresario, Israel de Jesús Moreno, su inmueble se ubica en la calle 34 N 05-18. La intervención se notó por pasar de un peligro inminente de caída, a un riesgo medio; aún se deben hacer arreglos; no obstante, el umbral crítico se superó. Otro caso de transformación exitosa fue la hecha por la Asociación de Maestros Jubilados de Bolívar, que mejoraron el inmueble de la Cra 7 No 36.59.

En 2024, alrededor de 850.000 turistas internacionales pasan por Cartagena y el Centro Histórico recibe un porcentaje importante de los viajeros

Foto: Google Street View

El barrio La Matuna

La Matuna además del tener el encanto histórico tiene como atractivo ser el epicentro financiero de la capital de Bolívar, el barrio se ubica entre el Centro, San Diego y Getsemaní, en un comienzo fue un antiguo caño estratégico ahora es un centro de negocios, finanzas y comercio, con edificios modernos que contrastas con la arquitectura colonial. De los ocho inmuebles incluidos en la Acción Popular tienen la característica de tener hasta 30 o 40 dueños distintos, en los documentos aparecen varias matrículas inmobiliarias.

No era fácil ni inmediato asignar un responsable; no obstante, en la infraestructura de la Cr 10A 32 A 05 se logró cambiar la situación de la fachada y del interior a una evaluación donde el riesgo es medio. No ocurrió ningún cambio con la propiedad ubicada en la Cr 11 32 C- 40

Con respecto a la infraestructura del centro Histórico de Cartagena distinta a los 21 intervenidos, los funcionarios del Distrito de Cartagena realizaran nuevas inspecciones para determinar si se debe solicitar el permiso de un juez para actuar sobre las propiedades.

La vigilancia será estricta en los lugares faltantes por existir un reconocimiento de la Unesco como un Patrimonio cultural de la humanidad. No es solo la protección de un atractivo, que año tras año logra llamar a miles de turistas a sus calles, es la necesidad de salvaguardar la historia y el patrimonio de la Heroica y del país.

Vea también: Los Araujo están en la puja para quedarse con el fracasado Ocean Tower de Cartagena que quebró Collins

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.