Cómo llegar al magico pozo de colores en Boyacá, una joya sacada de un cuento de hadas

En el Valle de Tenza se esconde un pozo natural de aguas azules que sorprende por su belleza y por lo poco que se habla de él

Hay lugares mágicos que valen la pena conocer en Colombia y que no suenan con tanta insistencia como ciertos destinos del país. Por eso, en múltiples campañas turísticas se repite que hay todo un país por descubrir, y no es una frase vacía. Aunque de Boyacá muchos creen que solo ofrece un tipo de plan, la realidad es otra. En este departamento hay paisajes que sorprenden incluso a los viajeros más curtidos, como un pozo de aguas azules que enamora a todo aquel que se atreve a llegar hasta allí.

Así puede llegar al pozo de aguas azules de Boyacá

Para disfrutar de este lugar será necesario viajar hasta el corazón del Valle de Tenza. El trayecto desde Bogotá toma alrededor de tres horas, quizá un poco más, lo que equivale a unos 156 kilómetros. No es un viaje corto, pero la recompensa bien lo vale. Allí espera un escenario natural que parece sacado de un cuento de hadas, sin exagerar.

Se trata del Pozo La Calavera, un sitio único, de forma casi circular y de gran profundidad. Su color azul intenso es solo una parte del encanto, pues el paisaje se completa con paredes rocosas imponentes y un bosque frondoso que lo rodea. Ese contraste natural es, justamente, el que le da su nombre y lo convierte en un lugar tan particular.

Pero Santa María, este tranquilo municipio boyacense, ofrece mucho más que este pozo escondido. Quienes lo visitan también pueden conocer la Represa de Chivor, uno de los puntos más llamativos de la región. A esto se suma el embalse La Esmeralda y varias fincas ecoturísticas que permiten conectar con la naturaleza de una forma distinta.

Entre esos planes aparece La Isla, un espacio ideal para disfrutar de la gastronomía local, cerrar la jornada con un buen café y tomarse el tiempo sin afanes. La experiencia se completa con el sendero Cristalina, un recorrido natural donde es posible apreciar la flora y fauna propias de esta zona del país.

Santa María. Foto: Nuestra Colombia.

Un destino perfecto para despejar la mente, relajarse y descubrir un rincón de Colombia que no suele estar en el radar, pero que tiene todo para quedarse en la memoria de quien lo visita.

