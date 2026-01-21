- Así revisó la Registraduría las 31 millones de firmas que entregaron los candidatos a presidente ¿Por qué anuló el 40%?

El 17 de diciembre del 2025 la Registraduría en cabeza de Hernán Penagos tenía en sus manos cajas con 35 millones de formas entregadas por los 21 candidatos aspirantes a la presidencia de Colombia para ser validadas por la entidad electoral.

Quien más recogió firmas fue Abelardo de la Espriella que superó con creces, igual que todos los demás candidatos las 50 mil que exige la ley para ser candidato avalado por ciudadanos firmantes.

Varios de los candidatos presidenciales fueron avalados por la ciudadanía con sus firmas las cuales la Registraduría, en cabeza de Hernán Penagos, revisó una a una

El momento álgido de la revisión fue la última semana de diciembre cuando más de 400 personas y 10 grafólogos cogieron la lupa para revisar las rubricas entregadas. El 40% fue encontrado con errores que las invalidaron. Las causales van desde el no registro del nombre en el archivo nacional de identificación, si el número de cedula de la persona pertenece a alguien ya fallecido o que la persona no esté en el censo electoral o también por caligrafía ilegible. Un proceso engorroso que explica la directora encargada del Censo Electoral Daniela Galvis.

Los 21 aspirantes por firmas sólo alcanzaron a recolectar más de 28 millones de registros, más los 2 millones que recogieron candidatos de 10 listas aspirantes al congreso de la República que utilizaron este mecanismo para buscar una curul en la corporación, una cifra que superó los 31 millones de firmas entregada a la organización electoral.

De los 21 candidatos que presentaron firmas sólo 15 superaron el umbral mínimo exigido y el resultado final de las firmas validadas aparece en el certificado que le entrega la Registraduría a cada candidato el 21 de enero para que empiece en firme la campaña electoral por la Presidencia, algunos en coaliciones amplia como la de Unidos por el Futuro de Colombia que ya arrancó incluso con vallas publicitarias.

Otra de las coalicione solidas es la Consulta del Frente Amplio liderada por Roy Barreras, pero en la que el nombre más fuerte parecería ser el de Iván Cepeda que se impuso en la consulta abierta del Pacto Histórico. En esta participan Daniel Quintero y Camilo Romero. Otros candidatos con aval de partidos como Sergio Fajardo, quien recibió el visto bueno del Partido Dignidad y Compromiso.

