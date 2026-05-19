- Las tres multinacionales con más negocios en Colombia

Veolia, Keralty y Patria, entre otras, son las multinacionales que mediante 73 empresas tienen en sus manos acueductos, clínicas y el aseo de varias zonas del país

El panorama empresarial de sociedades controladas por matrices extranjeras en Colombia está encabezado por tres conglomerados principales: la multinacional francesa Veolia Holdings América Latina de servicios básicos y las sociedades españolas Grupo Keralty y Venum Investments con sus inversiones en el sector salud. Estos grupos destacan no solo por su capital, sino por su robusta estructura operativa; Veolia y Keralty controlan cada una 26 empresas en el territorio nacional, mientras que Venum Investments gestiona 21.

Veolia: referente en servicios ambientales

Veolia Holding América Latina, filial de la multinacional francesa Veolia Environnement, se posiciona como el referente en la gestión integral de agua, residuos y energía. Veolia adquirió en 2013 el 50 % que le faltaba y que tenía su socio a partes iguales, el español FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), en Proactiva Medio Ambiente, una empresa que se había expandido a ocho países en América Latina, incluida Colombia.

Su presencia en el país comenzó en 1997 con la gestión integral del agua en Tunja (captación, tratamiento y distribución del agua potable, la gestión comercial, saneamiento y depuración de aguas residuales) y se consolidó significativamente en 2018 tras la adquisición de Aseo Urbano (incluyendo filiales como Emas). Actualmente, a través de Veolia Holding Colombia, la multinacional atiende a 3,2 millones de ciudadanos en diversas regiones que incluyen ciudades como Cali, Montería, San Andrés y la periferia de Bogotá. El capital de esta organización está diversificado entre grandes fondos de inversión globales como BlackRock, Goldman Sachs y The Vanguard Group.

La propiedad de Veolia está diversificada entre grandes inversionistas institucionales y grupos financieros. Cotiza en la bolsa de París, y sus accionistas principales son los fondos de inversión BlackRock, Goldman Sachs, The Vanguard Group y Caisse des Dépôts et Consignations.

Grupo Keralty: Pioneros en salud privada

En el sector de la salud, el Grupo Keralty ha desempeñado un papel histórico desde 1980, cuando introdujo el modelo de medicina prepagada para ofrecer servicios privados de salud en Colombia a través de Colsanitas. Once años después inauguraron la Clínica Colsanitas, iniciando su propia red de infraestructura hospitalaria y, en 1994, tras la reforma de la Seguridad Social, nació la EPS Sanitas para cubrir el Plan de Beneficios de Salud. Posteriormente, en 2002, se expandieron a la formación de talento humano en Salud con la Fundación Universitaria Sanitas y en 2019 lanzaron Versania, enfocada en la atención integral y salud mental. En abril de 2024, Keralty enfrentó la intervención de su EPS Sanitas por parte del gobierno Petro, situación que fue posteriormente declarada ilegal y resultó en la devolución de la operación a los accionistas en septiembre de 2025.

El dueño mayoritario y presidente global del Grupo Keralty/EPS Sanitas Colombia y Latinoamérica es el empresario español Joseba Mikel Grajales Jiménez, un magnate español con amplia trayectoria en el sector salud. Cofundador de Gamesa, una empresa pionera en el sector de energías renovables, usó su venta para invertir en Colsanitas en 2009, empresa a la que había estado vinculado desde 1995 y transformó en Keralty en 2018.

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Venum Investments y Patria Investments

Venum Investments 2020 S.L. actúa como el brazo inversor del fondo brasileño Patria Investments, enfocado en la consolidación de una red de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Mediante su filial Avidanti, este grupo gestiona entidades clave como la Clínica Chía, Bienestar IPS y la Organización Clínica General del Norte, abarcando servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos.

El liderazgo de esta matriz brasileña, fundada en 1988, recae en figuras como Alexandre Saigh, su actual CEO y cofundador, y Olímpio Matarazzo, quienes han posicionado al fondo como un socio estratégico en diversos sectores de la economía nacional.

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