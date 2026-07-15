¿Por qué dicen que la FIFA mete la mano por Argentina? Las polémicas que han favorecido al equipo de Messi

Desde el 6-0 sobre Perú en 1978 hasta la Mano de Dios de Maradona en 1986, los tricampeones son protagonistas de grandes escándalos en las Copas del Mundo

Las imágenes del Mundial de 2026 volvieron a encender un viejo debate con la Selección de Argentina como protagonista. Reclamos por decisiones del VAR, goles anulados a sus rivales, posibles expulsiones que no se dieron y acciones arbitrales que la beneficiaron hicieron que, durante su camino hacia las semifinales en las que enfrentará a Inglaterra, Argentina quedara nuevamente en el centro de la polémica.

Las protestas llegaron desde selecciones como Egipto y Suiza, mientras en redes sociales volvió a popularizarse el apodo de "VARgentina", utilizado por aficionados para cuestionar varios fallos arbitrales ocurridos durante el torneo.

Sin embargo, las controversias que acompañan a la selección argentina en los Mundiales no comenzaron con Lionel Messi ni con el videoarbitraje. Mucho antes del VAR, la Albiceleste ya había protagonizado algunos de los episodios más discutidos en la historia de la Copa del Mundo: un gol convertido con la mano que el árbitro no vio, una goleada sobre Perú que despertó sospechas de un acuerdo entre dictaduras, una programación que le permitió conocer el resultado que necesitaba para clasificar y hasta una botella de agua cargada con laxantes que terminó convirtiéndose en una de las "picardías" más recordadas del fútbol.

La mano de Maradona que cambió la historia de Argentina

Diego Armando Maradona salta al mismo tiempo que Peter Shilton. El arquero inglés estira los brazos convencido de que llegará primero al balón, pero el capitán argentino alcanza a levantar la mano izquierda y desvía la pelota hacia la red. Los jugadores de Inglaterra rodean al árbitro para reclamar la infracción, mientras el Estadio Azteca celebra un gol que pasaría a la historia.

El juez valida la anotación y Argentina toma ventaja en uno de los partidos más recordados de todos los tiempos. La escena ocurrió el 22 de junio de 1986, durante los cuartos de final del Mundial de México. Argentina terminó imponiéndose 2-1 sobre Inglaterra en un partido cargado de política por el reciente conflicto de la Guerra de las Malvinas. Horas después, el propio Maradona bautizó aquella jugada como "la mano de Dios", una frase que convirtió la acción en un símbolo del fútbol mundial.

El calendario que favoreció a Argentina y desembocó en el polémico 6-0

Sin embargo, la primera gran controversia que rodea a la selección Argentina en los Mundiales comenzó incluso antes de que se disputara uno de sus partidos más recordados. Durante la segunda fase de la Copa del Mundo de 1978, la FIFA permitió que Argentina disputara su último encuentro después de Brasil, su rival directo por un lugar en la final.

La decisión le dio a la Albiceleste una ventaja que sus competidores no tuvieron. Horas antes, Brasil había derrotado a Polonia y había completado su participación en el grupo, por lo que Argentina ya conocía el escenario completo: necesitaba vencer a Perú por una diferencia mínima de cuatro goles para quedarse con el cupo a la final.

La noche del 21 de junio, en el estadio Gigante de Arroyito, ocurrió el resultado que alimentó una de las mayores controversias en la historia de los Mundiales. Contra todos los pronósticos, Argentina goleó 6-0 a la selección peruana y desplazó a Brasil gracias a la diferencia de goles.

El marcador llamó la atención por su amplitud y por el contexto en el que se produjo. El torneo se disputaba bajo la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, mientras Perú era gobernado por Francisco Morales Bermúdez. Con el paso de los años aparecieron testimonios e investigaciones que sostienen que el encuentro pudo haber sido favorecido mediante acuerdos políticos entre ambos gobiernos.

Entre las versiones más conocidas figura la de un supuesto envío de 35.000 toneladas de trigo desde Argentina hacia Perú, así como el descongelamiento de una línea de crédito cercana a los 50 millones de dólares. Diversas investigaciones también mencionan que el presunto pacto habría incluido la entrega de 13 militantes peruanos de izquierda que se encontraban en Argentina para ser desaparecidos.

Ninguna de esas acusaciones derivó en una sanción deportiva ni modificó oficialmente el resultado del partido. Sin embargo, la combinación entre la ventaja otorgada por el calendario y el inesperado 6-0 sobre Perú convirtió ese encuentro en el episodio más controvertido que ha acompañado a la selección Argentina en la historia de las Copas del Mundo.

El "Bidón de Branco", la maniobra que el propio Maradona reconoció

Doce años después, Argentina estuvo envuelta en otra controversia. En los octavos de final del Mundial de Italia 1990, enfrentó a Brasil en un partido que se mantuvo igualado hasta los minutos finales, cuando Claudio Caniggia marcó el único gol del encuentro.

Durante una interrupción del juego ocurrió el episodio conocido como el "Bidón de Branco". El lateral brasileño relató que el masajista argentino le ofreció agua en una botella verde, mientras los futbolistas de la Albiceleste bebían de recipientes transparentes. Poco después, Branco aseguró haber comenzado a sentir mareos y desorientación durante el compromiso.

La historia volvió a cobrar fuerza años más tarde cuando Diego Maradona reconoció públicamente aquella maniobra, uno de los episodios de mayor controversia extradeportiva registrados en una Copa del Mundo.

La otra mano de Maradona que tampoco vio el árbitro

Italia 1990 también dejó otra jugada que suele quedar opacada por la famosa Mano de Dios de México 1986. Durante el partido de la fase de grupos entre Argentina y la Unión Soviética, un tiro de esquina terminó con un remate que parecía convertirse en gol.

Sobre la línea de meta, Maradona desvió la pelota con la mano derecha para evitar la anotación soviética. El árbitro sueco Erik Fredriksson no advirtió la infracción y permitió que el juego continuara. Argentina conservó el empate parcial y terminó imponiéndose por 2-0.

A diferencia de la acción frente a Inglaterra, esta jugada no recibió un nombre propio, pero quedó registrada como la "otra mano de Dios" por la similitud con el episodio ocurrido cuatro años antes en el Estadio Azteca.

El recorrido por estas controversias termina donde comenzó: con una mano levantada en el momento preciso y un árbitro que dejó seguir el juego. La Mano de Dios, el calendario del Mundial de 1978, el 6-0 sobre Perú, el supuesto acuerdo político entre las dictaduras y el Bidón de Branco siguen formando parte de una lista de episodios que vuelven a revivirse justo antes del encuentro contra Inglaterra.

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