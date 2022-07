¿Por qué Anthony Hopkins sabe bailar cumbia y La Pollera Colorá?

El vídeo en el que aparece Anthony Hopkins bailando con buen ritmo “La Pollera Colorá” tiene una explicación. Esta casado con Stella Arroyave, nacida en Popayán quien en su juventud abandonó Colombia para perseguir el sueño de ser actriz en Estados Unidos.

Arroyave se mudó a Los Ángeles, California, y allí abrió un negocio de antigüedades y una galería de arte en Malibú donde conoció a Hopkins y quien dice que fue salvado por la colombiana tras enfrentar una crisis personal.

La payanesa es la gran inspiración de este coloso de la actuación quien parece disfrutar y vibrar como nadie con la música de Wilson Choperena, el padre de “La Pollera Colorá”y de más de 70 temas entre cumbias y boleros.

Ahora, Anthony Hopkins junto con su esposa Stella son quienes, de nuevo, ponen a sonar la música de este gran compositor colombiano alrededor del mundo, además de otros artistas latinoamericanos, pero de gran incidencia en la música colombiana, razón por la que Hopkins no deja de bailarla.

Dance to the end of love… pic.twitter.com/U4ZOgfjrjy

— AHopkins.eth (@AnthonyHopkins) April 16, 2022