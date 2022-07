.Publicidad.

Si hubo un momento cumbre en la televisión humorística del país fue finalizando los años 90. Programas como No me lo cambie cambiaron por completo la percepción de lo que era gracioso o no en las pantallas colombianas, y se alzó como la cuna de los cuentachistes más famosos del país, incluso conocidos hasta el día de hoy, como es el caso de Don Jediondo.

El curioso formato fue tan importante que marcó la pauta para programas como También Caerás, y sus secciones se caracterizaban por tener un toque bromista que en muchas ocasiones cruzaban la línea del respeto. Una de ellas era El festival de hueco, presentado por Jorge Balón, a quien acompañaban dos payasos que hacían de la suyas cada vez que aparecían.

-Publicidad.-

La dinámica de la sección era encontrar el hueco más grande en la vías de Bogotá, y para ello toda la producción iba a plena carretera rota y medía el hoyo con ayuda de uno de los ciudadanos. Los chistes verdes, las burlas a los transeúntes, la harina, el agua, los pastelazos y otras acciones que a día de hoy serían tildadas de “irrespetuosas” se llevaban a cabo la sección. Ninguno se salvaba, y hasta los mas chicos eran víctimas de los payasos del programa.

Publicidad.

Fue tan famoso aquel espacio en la TV Nacional, que incluso hasta ahora varios nostálgicos siguen recordándolo, y lejos de pensar que era una sección donde el respeto era lo último en lo que se pensaba, aseguran que eso sí era entretenimiento de calidad, ese del que ya no hay en la TV colombiana.

Esto si era entretenimiento de calidad, hoy en día tendría unas 500 denuncias por motivos diferentes. pic.twitter.com/7lAs4mnX09 — Juanito Sánchez  (@ReDesconfiado) July 23, 2022

Vea también:

Borracho y sin vergüenza: El deplorable oso que dio Carlos Antonio Vélez en Alemania 2006