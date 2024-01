Por fin llegó a Colombia el nuevo Kia K3, el carro que quiere revolucionar los sedán en Colombia

.Publicidad.

Desde hace un tiempo se hablaba de la llegada de varios modelos de Kia a Colombia. Algunos de ellos llegaron para ser parte del segmento eléctrico que maneja la empresa. Pero sin duda alguna, uno de sus lanzamientos más interesantes fue el K3. Este nuevo sedán, llegó este 2024 para convertirse en uno de los más vendidos de Kia para este 2024. Incluso, se llegó a pensar que este iba a ser el reemplazo del popular Rio. Sin embargo, este es un modelo totalmente nuevo y que entrará para conquistar al público colombiano. Si aún no lo conoce, le presentamos este nuevo carro de Kia que lo dejará con la boca abierta.

K3, el nuevo carro de Kia que llegó oficialmente a Colombia

Hay que empezar por uno de los aspectos que hacen más atractivo este modelo. Y es que, si bien es divertido conducirlo, por sus diferentes especificaciones innovadoras, se convierte en el carro ideal para los dummies. Es decir que, si alguien está aprendiendo recién y está en busca de un modelo ideal para su situación, el K3 es el indicado. Claro que este nuevo carro de Kia también es ideal para aquellos que deseen velocidad, estabilidad y un estilo único. Esta es una de las particularidades de este modelo, su diseño robusto, agresivo y con acabados que dan una sensación futurista. Si bien es sedán de categoría B, sus especificaciones lo ponen a competir con lo de categoría C.

Pero además de ser un sedán con un aspecto físico atractivo, tiene múltiples cualidades en su apartado de seguridad. Hay que tener en cuenta que a Colombia llegó en 4 versiones diferentes. Todas comparten: ABS, EBD (sistema electrónico de distribución de frenado), ESC (sistema de control electrónico de estabilidad), TCS (control de tracción), 6 airbags, control crucero, Keyless Entry, y mucho más. Respecto a la versión más completa, cuenta con: BCA (prevención de colisión en punto ciego), LKA (asistente de mantenimiento de carril), LFA (asistente de seguimiento de carril y más). Además, todos cuentan con acero de alta resistencia.

Internamente, este nuevo carro de Kia está muy bien equipado y cuenta con un gran espacio para pilotos y pasajeros. Todas las versiones tienen centro de entretenimiento con reconocimiento de voz, conectividad vía Bluetooth y dos puertos de USB

Precios del nuevo carro de Kia, son una gran sorpresa

Como se dijo anteriormente, al país llega en 4 versiones. La más económica de ellas es la Desire MT, en $78.990.000, que se venderá con caja mecánica. Posteriormente nos encontramos con la Vibrant AT, que está en $83.990.000, que tendrá caja automática u rines de lujo de 16". A esta versión le sigue la Zenith AT, en $91.990.000, con varios detalles extras respecto a las anteriores. Finalmente está la versión más completa y detalles únicos, la GT Line AT, su precio es de $89.990.000. Sin duda alguna, un gran modelo a un excelente precio.

Se espera que este nuevo carro de Kia, logre un gran número de ventas mensuales. Y es que, con sus características, este K3, tiene todo para posicionarse como uno de los preferidos del 2024.

