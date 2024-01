Tulio Gómez no baja lo brazos y ahora apunta a un campeón del mundo para que dirija a América

.Publicidad.

El inicio del semestre no ha sido sencillo para América de Cali y Tulio Gómez, no solo porque perdió en su debut frente a Águilas Doradas, sino porque no logró concretar ninguno de los dos fichajes con los que planeaba romper el mercado en 2024. Después de desistir de Arturo Vidal y que Ricardo Gareca haya dado un "no" a su oferta, parecía que el equipo se iba a decantar por Cesar Farías o por Luis Fernando Suárez para llenar la banca; pero en las últimas horas se conoció otro nombre. David Trezeguet podría ser el nuevo técnico de América.

¿Por que apareció David Trezeguet entre los candidatos a ser técnico de América?

Cuando muchos pensaban que el reemplazo de Lucas González iba a ser Farías, tras las fracasadas negociaciones con Gareca, desde ESPN el periodista Daniel Tílger dio una chiva en la que pocos han querido creer. Según el comunicador, los últimos rumores apuntan a que Tulio Gómez le puso el ojo a David Trezeguet para que llegue al banco escarlata. "No sé si tendrá el conocimiento del fútbol colombiano, pero me hablaron de un nombre para el América, campeón del mundo... David Trezeguet a la dirección técnica" fueron sus palabras.

Aunque la afirmación generó sorpresa entre los conocedores del fútbol, lo cierto es que iría por la misma vía de los objetivos de las directivas escarlatas, quienes han querido tener un nombre de peso en la dirección técnico del club desde que confirmaron la salida de Lucas González. Hay que recordar que David Trezeguet fue campeón del mundo con Francia en Francia 98 y también subcampeón en Alemania 2006. Su experiencia como técnico es limitada, pues nunca ha dirigido a un club profesional, pero tiene estudios en Gestión Deportiva.