Por burlarse de su hija, el influencer Carlos Feria fue denunciado ante el ICBF

El instagrammer Carlos Feria de 25 años que tiene más de 7 millones de seguidores en dicha red social y que está casado con Adriana Valcárcel, volvió a estar en el ojo del huracán. Esta vez, por una serie de bromas que le hacía a su hija y que el mismo influencer registró en videos.

Una sicóloga llamada Vanessa Tejada reunió en un clip algunos de los videos y en el fondo utilizó su voz para denunciar los hechos. “Hoy vengo a hablar por los niños, porque con los niños no se juega, con los niños no se monetiza, porque los niños son inocentes y no entienden de bromas. Porque los niños no tienen suficiente conciencia para saber qué es lo bueno y qué es lo malo”, se escuchaba en el video que no tardó en hacerse viral.

En las imágenes del clip hecho por Tejada, se puede ver a Feria escupiéndole en la boca a la niña e incluso estallándole un globo de agua sobre su cabeza. La madre de la pequeña también aparece en los videos donde se le ve riéndose y disfrutando las burlas. Cabe destacar que la pequeña se llama Salome y tiene cuatro años de edad.

Ante la denuncia, muchos internautas comenzaron a mencionar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que generó que la institución respondiera: “Buenos días. Solicitamos la ciudad y ubicación de los padres de familia de la menor de edad. Gracias”, según escribieron en un comentario en Instagram. Hasta ahora, no se conoce la respuesta de los papás de la menor.

