"Podría haberme besado con él" la confesión de Piqué ante su apasionada foto con Ibrahimovic

En el año 2010, la prensa española estalló después de que se publicara una imagen de Gerard Piqué junto a su compañero de equipo Zlatan Ibrahimovic. Ambos jugadores se encontraban en el parqueadero de las instalaciones del FC Barcelona; pero lo extraño del asunto era lo cercanos que ambos estaban. Tanto el español como el sueco estaban cogidos de la mano, y tenían una postura que dejó poco a la imaginación de quienes vieron la fotografía.

Pique no engaño a Shakira con la mamá de Gavi, la engaño con Ibrahimovic pic.twitter.com/l8untw1YXz — Martin (@Martinmlendez1) June 5, 2022

La publicación le dio la vuelta al mundo y la mayoría de portales aseguraron que entre ellos habían una relación mas allá de la profesional; pero después de algunos años, fue el mismo Gerard Piqué quien habló de la situación en compañía del streamer español Ibai. Allí, el exjugador aseguró que todo fue un malentendido y que la foto fue sacada de contexto.

"En esa foto claramente estamos en el parqueadero del club, allí estaba mi carro y la prensa. Me podría comer la boca de Zlatan; pero no en el parqueadero de Barcelona. Claramente la fotografía está sacada de contexto. Lo mejor de todo, la reacción de Zlatan. Al siguiente día sale de la sede deportiva, lo están esperando los paparazzis, baja el vidrio de su carro y le dice al periodista: -ven tú con tu hermana ahora mismo a mi casa y te demuestro que no soy gay-" relató el ex de Shakira

A dichas declaraciones se suman las que dio en el año 2015, en donde también aseguró que no estaban haciendo nada extraño; y que Ibrahimovic solamente lo estaba felicitando por haber publicado su autobiografía. Además, aseguró que en ese momento la prensa estaba afanada por sacar algún chisme que afectara el ambiente dentro del Barcelona, que estaba primero en la Liga a muy pocos puntos del Real Madrid. Lo cierto es que la imagen quedó en la historia y siempre será una excusa para molestar a Piqué.