Plan Pistola del Clan del Golfo: de regreso a la barbarie

Por: carlos eduardo lagos campos

agosto 01, 2022

Estos actos de barbarie contra uniformados de las fuerzas militares y de la policía realizados por estos días nos recuerda lo atroz de ese mismo mecanismo utilizado por el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar en los años noventa, cuando se pagaba una suma de dinero por cada policía asesinados, muchos de ellos cuándo se dirigían a sus casas en los barrios más humildes de las ciudades.

Pues bien parece que el Clan del Golfo ha optado por la misma estrategia de terror con un saldo en lo que va corrido del año de 36 policías y 24 soldados asesinados, por el accionar demencial de este grupo al margen de la ley.

Con pagos que van desde los $2.000.000 en adelante de acuerdo a los rangos de las víctimas, pareciera haberse convertido en una carnicería inmisericorde, en contra de nuestros soldados y policías; incluso ya fue asesinada una mujer policía.

Existe un común denominador en estos ataques, donde primero, esto se hace bajo recompensa y, segundo, de manera aleve o sea cuando los uniformados están fuera de servicio o encontrándose dentro de él a través de francotiradores o ataques sorpresivos.

Por información de inteligencia se ha determinado que el actuar de este cartel es un plan pistola cada vez más despiadado. Se están utilizando acciones como el sicariato, buscando a los soldados y policías en sus casas y asesinándolos al frente de su familia.

Estos actos han tenido un incremento tras la extradición de alias Otoniel y de Nini Johana Úsuga, hermana del mismo, hacia los Estados Unidos debido a sus negocios ilegales.

La policía y las FF.MM no pueden dejar expuestos a sus hombres en las calles, se deben tomar operaciones ofensivas que impidan a estos actores quedar en libertad de continuar con estos actos de barbarie y activar todos los mecanismos de inteligencia y operacionales que permitan ubicarlos.

En algunas redes se han escuchado expresiones como qué es un acto de venganza entre estructuras criminales, algo que nos parece sumamente reprochable, el equiparar a nuestras Fuerzas Militares y a la Policía con estos actores. Sí bien pueden haber existido algunos miembros que se hayan involucrado en temas delincuenciales, esto no puede predicarse de toda la institucionalidad.

El presidente electo, Gustavo Petro, se pronunció acerca de estos actos y envió un claro mensaje a la organización criminal: “Suspendan la muerte, el camino es la vida. Matando a agentes de la Policía, que son jóvenes y no tienen responsabilidad en los problemas del país, no es el camino”.

Aclaró no han existido contactos con esa agrupación delincuencial y que en caso de sometimiento, este debe incluir reparación a las víctimas y cualquier beneficio jurídico, no correspondería a: “una negociación política, tiene que ver con negociaciones judiciales” afirmó Gustavo Petro a Noticias RCN; esto siempre y cuando existan garantía de no repetición.

Adicionalmente mencionó que buscará retomar las negociaciones de paz con el ELN en Cuba pero el primer objetivo será buscar un cese bilateral al fuego, que de un ambiente de confianza entre las partes.

Desde el Centro de Pensamiento Libre rechazamos estos actos cobardes contra los miembros de estas instituciones:

El profesor Pablo Emilio Obando clama por que cesen estos viles ataques y asesinatos a miembros de la Fuerza Pública, ese es el sentir y el clamor de cada uno de los colombianos.

Por su parte el Brigadier general Pablo Przychodny expresó que los hombres y mujeres de la reserva activa, no solo de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, ACORE VALLE, sino todos los soldados, suboficiales y oficiales que desde la condición de retiro continuamos al servicio de la patria, manifestamos nuestra solidaridad en momentos tan difíciles para la Policía Nacional, cuando los enemigos de la paz han enfilado sus esfuerzos para amenazar la vida de los policiales.

Lamentamos con dolor la perdida de las vidas de nuestros uniformados y rechazamos con ahínco cualquier acción criminal sobre los mejores hijos de la patria. Desde Acore Valle, reiteramos nuestra vocación de servicio y estaremos siempre dispuestos a apoyar la noble labor de la Policía Nacional, pues seguimos a pesar del retiro, hermanados en la causa de lograr para nuestra patria y para los colombianos un ambiente de paz y de seguridad.

Estamos seguros que el sacrificio sublime de los hombres y mujeres de la Policía Nacional caídos, víctimas de las balas traicioneras de los cobardes criminales, no será en vano y sus muertes pondrán en evidencia a los delincuentes para que sobre ellos caiga todo el peso de la justicia.

Ahora bien, recordemos que las instituciones son el reflejo de nuestra sociedad y de ella se alimentan, por lo tanto las instituciones tienen el mismo nivel de la temperatura ética de la sociedad; entonces lo que debemos mejorar es nuestra sociedad a través de la educación, la convivencia, la solidaridad, el fortalecimiento de los valores de la familia y de la empatía.