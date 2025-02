Piqué también factura: los negocios del ex de Shakira que lo volvieron multimillonario

.Publicidad.

Son dos los caminos que suelen tomar los futbolistas después de su retiro. Por un lado, está el seguir vinculado al mundo del fútbol, principalmente como entrenadores y, por el otro, está el dedicarse a disfrutar de lo conseguido durante sus carreras que normalmente no llegan a durar más de 20 años. Son muy pocos los que se proyectan multiplicando su fortuna dejando en un segundo plano su faceta como deportista y entre ese pequeño grupo hay uno en particular que destaca sobre el resto: Gerard Piqué, conocido especialmente en Colombia por ser la expareja de la cantante barranquillera Shakira, quien está brillando en su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Piqué es uno de esos futbolistas que nacieron en cuna de oro. Hijo de una médica y de un reconocido empresario y nieto de un exvicepresidente del FC Barcelona, no tuvo muchos problemas para entrar a las divisiones inferiores del club catalán ni para terminar debutando en el Manchester United de Inglaterra para luego regresar al equipo de sus amores, donde lo ganó todo. Aunque en la opinión popular se le suele recordar por errores puntuales, lo cierto es que cuenta con los méritos suficientes para decir que es uno de los mejores defensas no solo de la historia de España, sino del fútbol.

Sin embargo, al final de su vida probablemente sea reconocido más por su segundo tiempo, el de empresario

Ya antes de retirarse y mientras aún era uno de los jugadores mejores pagados del Barça, a Piqué le empezó a brotar la vena empresarial que aprendió de su padre Joan, abogado, dueño de la compañía Inversiones BCN Two & Two SL, escritor aficionado en sus tiempos libres e inspiración de la canción ‘El Jefe’ de Shakira. En 2009, cuando apenas tenía 22 años, fundó la inmobiliaria Kerad Holding y ocho años después el entonces futbolista decidió crear Kosmos, la empresa que se terminaría convirtiendo en su gallina de los huevos de oro. Para esto último contó con el apoyo de Hiroshi Mikitani, el creador de la tienda virtual más grande de Japón, Rakuten.

Se trata de una compañía de comunicación y entretenimiento que, entre otras cosas, le permitió en 2018 el equipo de fútbol FC Andorra y lograr un importante acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, donde se sigue jugando hoy en día la competencia en contravía de lo que desean los fanáticos del fútbol españoles. De igual manera, Kosmos alcanzó a tener los derechos de la Copa Davis, uno de los torneos de tennis más importantes a nivel mundial, pero salieron de ellos en 2023 ante las críticas recibidas por los cambios de formato.

Kosmos también le permitió a Piqué incursionar en otros mercados que hasta hace algunos años eran desconocidos, pero con los que ha podido conectar más con las audiencias jóvenes: los videojuegos y el streaming. En línea con el primero el exfutbolista se asoció con el popular influencer español Ibai Llanos para crear el equipo de eSports, KOI, el cual compite en eventos de talla internacional. Por su parte, para el segundo se metió en la ‘vacaloca’ de fundar la Kings League, un torneo que busca ser una alternativa al fútbol tradicional con reglas innovadoras y la participación de personajes famosos como Iker Casillas, Westcol o James Rodríguez.

Gracias a esto, el exfutbolista ha logrado asegurarse un futuro próspero después del fútbol y ha logrado amasar una fortuna superior a los USD 80 millones de acuerdo al portal Celebrity Net Worth. Además, fue en Kosmos donde conoció a la mujer que se convertiría en el amor de su vida, Clara Chía, quien fue la manzana de la discordia para que terminara su matrimonio de doce años con Shakira, con quien tuvo dos hijos y con quien protagonizó una pelea mediática que dio lugar a una seguidilla de canciones dedicadas a él que lo dejaron mal parado.