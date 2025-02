La alianza entre Grupo Pash y Shakira para vestir a los fans de la barranquillera durante su gira

A través de la marca Ostu, la cadena colombiana Grupo Pash ha diseñado y producido las prendas oficiales para el tour 'Las Mujeres Ya No Lloran' en Colombia

Grupo Pash es una empresa con bastante reconocimiento en Colombia; cuenta con una historia de más de 60 años en el diseño y confección de ropa. Esta cadena de tiendas es reconocida por algunas de sus marcas, como Seven Seven, Pat Primo, Ostu y su más reciente lanzamiento, Atmos. Ahora, la compañía anuncia su colaboración exclusiva como la tienda oficial del merchandising del esperado 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' de Shakira en Colombia.

Las prendas han sido diseñadas y confeccionadas por la marca colombiana Ostu, que hace parte del portafolio del grupo Pash en alianza con Páramo Presenta y Live Nation. La colección cuenta con 10 referencias entre camiseta y sacos.

De acuerdo con Ana María Abril, Gerente de la marca Ostu, la colección de prendas para la gira de la cantante barranquillera en Colombia, que incluye ciudades como Barranquilla, Medellín y Bogotá, fue diseñada con detalles que reflejan los elementos de la música de Shakira y su estilo. Los colores y los estampados, buscan conectar emocionalmente con los fans, ofreciendo un tributo visual y tangible a los himnos que han marcado generaciones.

Ostu ha trabajado más de 6 meses en las prendas. La colección estará disponible por tiempo limitado en las tiendas físicas de la marca en todo el país y en su plataforma de comercio electrónico, así como en el “Shakiverso”, un espacio pensado para y por los fans de Shakira previo a los conciertos y durante estos.

Las prendas son piezas unisex para adultos y encontrará 4 diseños en camisetas y 2 sacos. Para los niños son 2 camisetas y 2 sacos. En cuanto a los colores predominan el negro, blanco, gris medio y rosa; los precios van desde $49.900 hasta $89.900.

Además de esta colaboración, OSTU ha realizado una donación a la Fundación Pies Descalzos, reafirmando su compromiso con el apoyo a causas sociales y educativas en Colombia.