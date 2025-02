La verdad detrás del interés del Barcelona por Daniel Muñoz

En las últimas horas, la noticia de que el Barcelona está muy interesado en contratar a Daniel Muñoz, jugador de la selección Colombia, se robó los titulares de algunos de los medios deportivos más prestigiosos del mundo. La información obtuvo tal alcance que volvió un simple rumor en una verdades posibilidad, pero, lejos de ser verdad, todo sería una verdadera bola de nieve.

Y es que, después de que Mundo Deportivo, el portal europeo que "reveló" la información, sacara el artículo, se supo que este rumor se ha venido calentando desde julio de 2024 y que el primero en lanzar la primicia fue un medio colombiano. Desde entonces, esta ha sido replicada por varios conocedores del fútbol, logrando que el supuesto interés sea tema de conversación.

Fue en julio de 2024 cuando, por primera vez, apareció el supuesto deseo del Barcelona por fichar a Daniel Muñoz. Antena 2 publicó un artículo titulado "Barcelona pone sus ojos en una estrella de la Selección Colombia: no es Luis Díaz", en donde aseguró que el club azulgrana tenía sus ojos puestos en el lateral "según se reveló desde suelo catalán". La información siguió siendo compartida por el medio, que en agosto presentó otros pretendientes: Manchester City y Chelsea.

Después de estas publicaciones, el rumor se siguió alimentando, pero gracias al periodista turco Ekrem Konur. El comunicador compartió a través de su cuenta de X que, efectivamente, los 3 clubes querían contar con los servicios del lateral; pero no amplió la información. Después de eso, la primicia perdió fuerza; pero apareció entonces Mundo Deportivo, el último medio en replicar la noticia, y la convirtió en la gran revelación tras finalizar el mercado.

