¡Pilas con los Planes de Desarrollo!

No hay que dejarse enredar en convocatorias que se quedan solo en publicidad institucional, que no nos enreden con propagandas genéricas de Plan de Desarrollo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Según lo orienta la ley 152 de 1994, estamos a pocos días de que los gobiernos locales entreguen un documento inicial de Plan de Desarrollo a los respectivos Consejos Territoriales de Planeación, que son organismos consultivos representativos de diversas expresiones ciudadanas. Hasta este momento las administraciones locales tendrían que garantizar varios procesos: en primer lugar, retomar las condiciones y proyecciones administrativas y fiscales del respectivo ente territorial; en segundo lugar, traducir el programa de gobierno electo con las debidas articulaciones institucionales y territoriales, produciendo las viabilidades financieras y proyecciones sociales.

Ya en lo que va corrido se pueden observar grandes debilidades en por lo menos tres asuntos: (a) la conformación o renovación de los Consejos de Planeación Territorial, deja mucho que desear desde el punto de vista de la transparencia e inclusión de sectores en estos escenarios de consulta, asunto que implica deficiente capacidad técnica y pluralismo desde las voces ciudadanas; (b) los mecanismos de participación territorial, poblacional y sectorial, en muchos caso se observan formales y reducidos respecto a los demandas y posibilidades de incidencia de las comunidades en la concepción y diseño de los planes, (c) hay exceso de manifestaciones públicas de los gobernantes que siguen prometiendo como si estuvieran en campaña y quejándose a su vez de la falta de recursos, lo cual indica que aun los gobiernos tienen la tarea de aterrizar en sus altas responsabilidades con diagnósticos y propuestas aterrizadas.

..Publicidad..

Si se desea incidir de verdad en los nuevos rumbos territoriales, la ciudadanía debe estar atenta a lo que presenten los gobiernos locales a los respectivos espacios consultivos, a solicitar que los consejeros entreguen y socialicen sus conceptos con independencia, a generar encuentros ciudadanos para organizar la participación autónoma en la formulación del Plan de Desarrollo, a demandar a los gobernantes escenarios de participación de calidad, con garantías en todos los territorios y sectores, pues estamos en un momento de grandes retos de la vida que demandan estrategias adecuadas de acción entre la sociedad y el Estado que fortalezcan el valor público para enfrentar las brechas territoriales con planeación y cooperación.

...Publicidad...

todavía hay tiempo de rectificar las lógicas burocráticas de planeación, incorporando de forma decidida el diálogo social que tematice y concrete alternativas y bienes públicos necesarios para este tiempo.

....Publicidad....

Todavía hay tiempo de rectificar las lógicas burocráticas de planeación, incorporando el diálogo social que tematice y concrete alternativas y bienes públicos necesarios para este tiempo

Para decirlo en clave de calendario, el proceso inicia el veintinueve de febrero con la entrega del respectivo proyecto de Plan de Desarrollo por parte del gobierno local, seguirá con la entrega del concepto técnico del consejo consultivo hasta el veintinueve de marzo, el gobierno tendrá hasta el treinta de abril para ajustarlo con su plan de inversiones preciso y llegará a cada Concejo Municipal o Distrital para ser discutido y aprobado a finales de mayo. Las fechas son importantes para que las expresiones ciudadanas y las organizaciones y comunidades dispongan sus formas efectivas de incidencia, pues claramente, todavía hay tiempo de rectificar las lógicas burocráticas de planeación, incorporando de forma decidida el diálogo social que tematice y concrete alternativas y bienes públicos necesarios para este tiempo.

Especialmente, no hay que dejarse enredar en convocatorias que se quedan solo en publicidad institucional, pero no afrontan problemas reales y soluciones específicas con agendas claras. Que no nos enreden con propagandas genéricas de Plan de Desarrollo, porque finalmente ese instrumento de gestión pública implica la posibilidad de reconocimiento e inclusión de los servicios comunes necesarios para llevar la vida compartida; si los asuntos claves, sensibles de las comunidades, poblaciones y sectores no están presentes entre las estrategias, las metas, los recursos de este plan Municipal o Distrital, entonces se perderán oportunidades concretas.