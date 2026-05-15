El plan de la Alcaldía de Cali que incluye 10 obras con las que buscan cambiarle la cara a la ciudad

La recuperación del Barrio Obrero y la consolidación de la Ruta de la Salsa hacen parte de las obras consideradas por Alejandro Eder prioritarias para Cali

La Alcaldía de Cali avanza en un paquete de 10 proyectos urbanísticos con los que busca intervenir zonas estratégicas de la ciudad durante la recta final de la administración de Alejandro Eder. Las obras incluyen recuperación de espacios públicos, renovación de corredores históricos y apuestas culturales y turísticas que impactarán sectores tradicionales como el Barrio Obrero.

La administración distrital sostiene que las intervenciones hacen parte de una estrategia de recuperación urbana luego de varios años de rezago en infraestructura y deterioro de espacios emblemáticos. Entre las iniciativas priorizadas aparece la primera fase de renovación del Barrio Obrero, sector reconocido por su relación histórica con la salsa caleña y que ahora se proyecta como eje cultural y turístico.

Dentro de ese plan también figura La Ruta de la Salsa, propuesta con la que el Distrito busca consolidar un complejo cultural, empresarial y turístico alrededor de uno de los principales patrimonios de la ciudad. Según la Alcaldía, las obras pretenden mejorar las condiciones urbanísticas, fortalecer la actividad económica y recuperar zonas que habían quedado rezagadas frente al crecimiento de Cali.

1. Parque Alameda Avenida Roosevelt

Las obras iniciarán a principios de junio de 2026 y se concentrarán entre la calle 5 (desde la Biblioteca Departamental) y la carrera 36 (Parque de El Templete), con otras intervenciones puntuales entre las carreras 34 y 36. El proyecto incluye rehabilitación vial, mejoramiento de ciclorrutas (1400 metros), recuperación de andenes (3196 metros lineales), renovación del espacio público a lo largo de 2,1 kilómetros, así como la reposición y reubicación de redes de servicios públicos. La ejecución estará a cargo del Consorcio IC Cali 2025. Se proyecta convertir esta icónica avenida en una especie de bulevar.

2. Vuelta a Occidente

Se trata de una obra estratégica que fortalecerá la conectividad de la zona rural del noroccidente de Cali. El proyecto permitirá intervenir 5,5 kilómetros de vía mediante actividades de pavimentación, drenaje y obras complementarias que mejorarán las condiciones de movilidad y seguridad vial. La obra, cuya inversión asciende a más de 25 mil millones de pesos y que contempla un plazo de 18 meses, permitirá que los corregimientos de Los Andes, Pichindé, La Leonera, Felidia y El Saladito se conecten con la ciudad y la vía al mar.

3. Terminal Central del MIO

Ubicada en Ciudad Paraíso, se construirá en 23.500 metros cuadrados y movilizará un promedio diario de 150 mil usuarios del MIO. El proyecto, que funcionará con aprovechamiento de energía renovable, incluye unos 190 cupos de ciclo-parqueo y aproximadamente 4500 metros cuadrados de zona para la explotación comercial. Hace parte de la transformación del centro histórico y se complementa con la Ciudadela de la Justicia y los desarrollos habitacionales en San Pascual y Sucre.

4. Obrero II

La fase II del proyecto que consolida el primer Recorrido Patrimonial de la Salsa, incluye la renovación de vías y andenes; reposición de redes de acueducto y alcantarillado; subterranización de redes eléctricas y de telecomunicaciones; nuevo alumbrado público; conectividad; mobiliario urbano; paisajismo y componentes de seguridad. Además, incorpora una apuesta patrimonial y artística con 72 murales, monumentos a personajes influyentes de la salsa y el mejoramiento de fachadas. La intervención inició el 20 de junio de 2025 y a la fecha se han invertido más de 13 mil millones de pesos, beneficiando a 1400 familias.

5. Avenida Ciudad de Cali

Proyecto estratégico dentro de la malla vial que impacta positivamente la movilidad de más de un millón de habitantes. La obra contempla el cambio total de la carpeta asfáltica en una extensión de 17 kilómetros. Su ejecución inicia en la carrera 1 y se proyecta hasta la carrera 109, en el sector de Bochalema. La Secretaría de Infraestructura dividió la intervención en siete tramos específicos: a la fecha, se ha completado exitosamente la pavimentación y demarcación del primer tramo donde, además, se adelanta la construcción de andenes con criterios de accesibilidad, en el segundo segmento, que se extiende hasta la carrera 3, las labores avanzan con actividades de fresado y pavimentación.

6. Tramo IV de la Ciudad de Cali

El Pondaje

3,1 kilómetros de vía serán intervenidos en el Tramo IV de la avenida Ciudad de Cali, que se localiza entre la diagonal 15 y el Colegio Nuevo Latir. Esta obra incluye la recuperación de 6 mil metros de andenes; el mejoramiento de cinco intersecciones viales; la implantación de aproximadamente nueve plataformas sobre El Pondaje; así como la mejora del paisaje urbano y arborización con la siembra de guayacanes rosados. Su desarrollo permitirá una articulación entre el Bulevar de Oriente y el Bulevar Figueroa.

El Proyecto Integral de Charco Azul y El Pondaje va más allá de la construcción de soluciones habitacionales, es una intervención integral que inicia con la recuperación del hábitat y la protección ambiental de las lagunas y que se fortalece con la participación activa de la comunidad para garantizar sostenibilidad en el tiempo, con una inversión de $627.591 millones, de los cuales, entre algunos de los frentes, $151.911 se utilizarán en vivienda y $413.000 en el espacio urbano.

7. Avenida Sexta

El proyecto se conoce como Bulevar de la avenida Sexta y se desarrollará en el tramo comprendido entre las calles 12 y 36 norte. Se plantea una recuperación integral del espacio público a partir de una movilidad sostenible y la reducción de emisiones contaminantes.

8. Puente de Chipichape

Puente de Chipichape

El proyecto contempla la construcción de un puente vehicular colgante de 70 metros, aproximadamente, que conectará la calle 36 norte con la avenida 4 norte, mejorando la movilidad, descongestionando los corredores existentes y fortaleciendo la conectividad del sector. Asimismo, esta apuesta mejorará el urbanismo y paisajismo y, de paso, permitirá recuperar el icónico puente férreo que identifica a Chipichape. Los trabajos iniciarían en diciembre de 2026 o a principios de 2027.

9. Puente en la calle 5 con carrera 80

Puente Calle 5

Se trata de un cruce elevado o puente vehicular de un solo carril sobre la calle 5 (sentido norte-sur), con giro a la izquierda en dirección a la carrera 80. Esta intervención incluirá un hundimiento de aproximadamente siete metros en la carrera 80. La obra mejorará la fluidez vehicular en la intersección, reduciendo los tiempos de espera, y se complementará con la prolongación de la avenida Circunvalación, que baja por la carrera 80, conectando el oeste y norte con el sur de Cali y descongestionando la movilidad en el sector. Está en fase de estudios y diseños.

10. Hundimiento de la calle 13 con carrera 100

Con el propósito de mejorar la movilidad y descongestionar el sector, dándole prioridad a peatones, ciclistas, usuarios del MIO y del transporte público y particular, se proyecta la construcción de dos pasos deprimidos o hundimientos en la intersección de la calle 13 con carrera 100 (sentidos norte-sur y sur-norte), ambos con giro a la izquierda. La obra, además de aportar fluidez al tránsito en la avenida Pasoancho, disminuirá los tiempos de espera y mejorará la conectividad entre corredores principales, contribuyendo al ordenamiento y eficiencia del sistema de movilidad urbana.

*Con información de la Alcaldía de Cali.

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