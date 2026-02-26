Con un De la Espriella estancado y un Cepeda en aumento, la izquierda se peleará la Presidencia de Colombia este mayo

La campaña definitiva arranca este 8 de marzo con un tarjetón al que entrarían Paloma Valencia, Claudia López y Daniel Quintero, según la última encuesta.

Iván Cepeda se perfila como el favorito para la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, registrando 37% de intención de voto, según la nueva encuesta Invamer para Caracol Televisión. En segundo lugar se posiciona Abelardo De La Espriella con 18,9%,mientras que Claudia López da la sorpresa ubicándose en el tercer lugar en la carrera para la Presidencia con 11,7 %.

En el caso de Cepeda, el candidato del Pacto Histórico amplía su ventaja con un crecimiento de 5,2 puntos frente a la medición anterior realizada en noviembre, mientras que De la Espriella mostró un avance escaso de solo 0,7 puntos (pasa de 18,2% a 18,9%). El crecimiento más pronunciado es el de Claudia López, quien da un salto de 7,6 puntos porcentuales, superando a Paloma Valencia con 10% y Sergio Fajardo con 6,6%.

Cabe recordar que el sondeo de Invamer proyecta la batalla en primera vuelta asumiendo que las consultas interpartidistas sean ganadas por Paloma Valencia en la centroderecha, Roy Barreras en la centroizquierda y Claudia López en su sector.

Participación en consultas para la Presidencia

La encuesta también mide la participación en las consultas interpartidistas del 8 de marzo. El 62,6% de los encuestados afirma que pediría el tarjetón. Dentro de ese universo, el 34,3% votaría en la Gran Consulta por Colombia, el 13% lo haría en la Consulta de las Soluciones y el 8,9% participaría en el Frente por la Vida.

La distribución interna de cada consulta también presenta diferencias marcadas. En la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia concentra 41,6%, seguida por Juan Manuel Galán con 12,2%, Juan Daniel Oviedo con 10,4% y Vicky Dávila con 10,4%. En la Consulta de las Soluciones, Claudia López obtiene 92,9%, consolidando una ventaja amplia frente a su único competidor. En el Frente por la Vida, Daniel Quintero registra 68,1% frente al 23% de Roy Barreras.

Favorabilidad del presidente Petro

Por último, la encuesta también reporta un movimiento significativo en la imagen del presidente. La favorabilidad de Gustavo Petro en la Presidencia de Colombia asciende a 49,1%, el nivel más alto desde noviembre de 2022, cuando alcanzó el 50%.

El incremento frente a la medición anterior es cercano a 11 puntos porcentuales, lo que representa uno de los cambios más notorios del estudio. La cifra ubica la imagen positiva del mandatario a menos de un punto de su mejor registro en los últimos años.

