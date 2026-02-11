La tristeza que acompaña a Jorge Alfredo Vargas, el presentador más querido de Noticias Caracol

Lucía Angulo, mamá del presentador, falleció a los 81 años. Sus compañeros en Noticias Caracol y Blu Radio expresaron condolencias en vivo.

Jorge Alfredo Vargas atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su madre, Lucía Angulo de Vargas, ocurrido el 10 de febrero de 2026 a los 81 años.

La información se conoció durante las emisiones de Noticias Caracol de ese mismo día. Al cierre del noticiero del mediodía, las presentadoras Ana Milena Gutiérrez y Alejandra Giraldo enviaron un mensaje de solidaridad a su compañero y a su familia. “Queremos enviarle un abrazo a nuestro compañero Jorge Alfredo Vargas por el fallecimiento de su señora madre; a él y a su familia, nuestra solidaridad. Paz en su tumba”, dijeron sus colegas.

Horas más tarde, en la edición central de Noticias Caracol, María Lucía Fernández reiteró el acompañamiento del equipo informativo: "y antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y sobre todo cariño para nuestro compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo falleció este mediodía,así es que ay, compañero, nuestro más sentido pésame".

Mensaje de Voz Populi tras la muerte de la madre de Jorge Alfredo Vargas

El reconocimiento no solo llegó desde la televisión. En Blu Radio, donde Vargas dirige el programa Voz Populi, también se dedicaron palabras en memoria de Lucía Angulo. Sus compañeros destacaron su cercanía con el equipo y su constante apoyo al espacio radial.

“Su vida no termina, se transforma en el amor que nos dejó”, fue el mensaje que dieron en el programa radial y que resaltó el legado familiar de doña Lucía.

Cabe recordar que durante años el periodista ha hecho referencia al vínculo con su madre en entrevistas y redes sociales. En fechas especiales compartía mensajes y fotografías que evidenciaban la relación cercana que mantenían. De hecho, en una de las transmisiones de Voz Populi recibió una llamada en vivo de ella que seguramente quedó en la memoria del periodista.

“¿Aló, Jorge Alfredo?”, se escuchó al aire. Al confirmar que era su madre, respondió: “Madre, estás al aire”. Ella aprovechó para felicitarlo por su cumpleaños y enviarle bendiciones.

Con más de tres décadas de trayectoria en medios nacionales, Vargas ha sido uno de los rostros más visibles del periodismo televisivo, especialmente de Noticias Caracol. Hoy, sus colegas y audiencias lo acompañan en este momento personal, mientras la familia adelanta las honras fúnebres.

Le puede interesar: El difícil momento que destrozó la vida de Jorge Alfredo Vargas

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.