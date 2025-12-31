A la muerte del padre el primogénito Sebastián Piñera Morel tomó las riendas y vendió la participación familiar en la empresa controlada por la familia Angelini

La familia del fallecido expresidente chileno Sebastián Piñera ha decidido poner fin a su etapa como inversionista en Terpel, empresa donde se posicionaba como el segundo máximo accionista. La familia Piñera es considerada una de las familias más ricas de Chile, con negocios inmobiliarios, bancarios, la aerolínea Latam, telecomunicaciones, y otros.

A través de su "family office" Inversiones Odisea, el grupo poseía el 4,32 % de la compañía de combustibles. Esta decisión de desinvertir ha sido liderada por Sebastián Piñera Morel, hijo del exmandatario, quien asumió la gestión del patrimonio familiar tras el accidente de helicóptero en el que perdió la vida su padre. Este movimiento sigue la línea de desinversión iniciada en octubre de 2023, cuando la firma vendió su participación del 5,77 % en la Bolsa de Valores de Colombia tras una década de permanencia.

La historia de los Piñera con Terpel se remonta a 2010, año en el que adquirieron un importante paquete accionario luego de que la estadounidense Ashmore Energy, a través de Proenergía, vendiera su participación. En aquel momento, el control de la empresa pasó a manos de otra prominente familia chilena, los Angelini, quienes a través de Inversiones Angelini y Cia poseen actualmente cerca del 58,5 % de la organización. Roberto Angelini Rossi, cuya fortuna se estima en USD 2.000 millones, encabeza este holding que se consolida como el mayor grupo de inversiones de Chile.

Por su parte, Terpel se mantiene como la líder indiscutible en la distribución de combustibles en Colombia, ostentando una participación de mercado del 53,8 %. Con un equipo de 6.200 empleados, la empresa opera una red de más de 2.000 estaciones de servicio que ofrecen combustibles líquidos, gas natural vehicular (GNV) y recarga eléctrica. Su ecosistema de servicios se complementa con más de 130 tiendas de conveniencia Altoque y autolavados Ziclos.

Además de su sólida operación nacional, la marca tiene una presencia regional estratégica en Panamá, Ecuador, Perú y República Dominicana, donde ofrece soluciones que abarcan desde lubricantes hasta servicios especializados de aviación.

Le podría interesar: Por qué 5 de las petroleras más grandes del mundo se fueron de Colombia después de invertir y ganar millones

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.