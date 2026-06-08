- Petro esta entre los coleros del ranking de favorabilidad de los de Latinoamérica

Bukele del Salvador y Claudia Sheinbaum de México son los primeros en la lista de 18 en la que Petro esta de 14 por debajo de Ortega y Milei

Aunque Gustavo Petro inició su mandato el 7 de agosto de 2022 con una favorabilidad cercana al 48 %, diversos errores, polémicas, decisiones cuestionadas y escándalos han deteriorado su imagen ante la opinión pública colombiana.

Uno de los hechos que más afectó la percepción ciudadana fue el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las investigaciones derivadas de este caso involucraron a altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes enfrentan graves señalamientos. A esto se suman las denuncias contra Carlos Ramón González, quien posteriormente salió del país y es requerido por la justicia colombiana.

Sin embargo, los problemas del Gobierno no se limitan a los casos de corrupción. La política de Paz Total y la estrategia de seguridad han sido objeto de críticas debido a la falta de resultados contundentes frente a la violencia y la persistencia de grupos armados ilegales. Asimismo, la forma en que se tramitaron algunas de las principales reformas impulsadas por el Ejecutivo generó tensiones políticas y cuestionamientos desde distintos sectores.

Como consecuencia de estos factores, la imagen positiva de Petro se ha mantenido en niveles relativamente bajos dentro de los rankings regionales de aprobación presidencial. Según las mediciones de CB Global Data, firma argentina especializada en estudios de opinión pública y proyección electoral, el mandatario colombiano se encuentra entre los presidentes con menor favorabilidad en América Latina. En la parte baja de la clasificación también aparecen los mandatarios de Panamá, Guatemala, Venezuela y Perú.

El nuevo ranking de presidentes latinoamericanos de CB Global Data. Informe completo en https://t.co/6PiyXgoZfj pic.twitter.com/ShXJ3LgZio — Gustavo Gómez Córdoba (@gusgomez1701) June 8, 2026

En contraste, los niveles más altos de aprobación corresponden a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ambos lideran los sondeos regionales con índices de imagen positiva superiores al 65 %.

En el caso de Bukele, su popularidad está estrechamente relacionada con las políticas de seguridad implementadas contra las pandillas, especialmente la Mara Salvatrucha y Barrio 18. El Gobierno salvadoreño sostiene que estas organizaciones han perdido gran parte de su capacidad de control territorial gracias a medidas como el Régimen de Excepción, la captura masiva de presuntos pandilleros y la construcción de nuevas cárceles, entre ellas el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Por su parte, la imagen favorable de Sheinbaum se asocia a la continuidad de programas sociales, su liderazgo político y su defensa de la soberanía mexicana en diversos escenarios nacionales e internacionales.

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