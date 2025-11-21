Petro desató los demonios

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El hecho de la semana fue el bombardeo del Ejército, la Fuerza Aérea en el Guaviare, a las disidencias de Iván Mordisco. El escándalo se causó por las muertes de siete menores de edad, ese es un problema que ha venido aquí de desde hace décadas. Todos los gobiernos bombardean y toca que mueran menores. ¿Por qué? Porque la guerrilla resulta menor. Y eso es un círculo vicioso porque los defensores de derechos humanos, que son legiones, entonces salen a decir, -Matar niños es pecado. -Pero es que el niño tenía una metralleta y el niño mata a adultos. -No importa, es niño y tiene unos derechos-. Entonces salen algunas abogadas de derechos internacionales a decir que eso no se puede hacer, ¿cómo le parece? Es decir, estamos en una guerra hace rato.

Punto clave es este. Petro soltó la guerrilla, la soltó literalmente, soltó los paramilitares y tienen cercado completamente al país. Lo tienen cercado. No es cierto que el aparato militar pueda contra eso. No puede ni quiere. Y Petro con su táctica tiene encuellado al país, porque eso le sirve, lo tiene chantajeado. Ahora en que tiene su candidato de izquierda Iván Cepeda, que está más a la izquierda que élEntonces él trata de maniobrar.

Además tiene el platillo volador encima de Trump, que ya amenazó que se sentiría orgulloso La canciller de bombardearnos las cocinas de cocaína que hay en Colombia. Entonces, estamos de candidatos al lado de Maduro para una intervención. Uno nunca sabe, porque en la historia hay muchas paradojas, no vaya a ser el chiste de que intervengan primero en Colombia que en Venezuela.

Petro es el desastre absoluto. La canciller, mostró el plan que tiene, que se vaya Maduro y que haya elecciones. Entonces, no deben estar muy contento sus socios venezolanos. El país es cantinflesco, pero peligrosísimo. Petro desató demonios como lo hiciera el brujo que desató los demonios cuando estaba dirigiendo la orquesta y no los pudo controlar. Tienen el país cercado,, él es el responsable, y no creo que el ejército colombiano los vaya a doblegar, ni quiere tampoco. Y Estados Unidos acechando. El peor de los mundos posibles.

