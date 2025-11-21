El virus mortal de nombre raro

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Cara a cara con la salud. Estoy seguro que muy pocos padres de familia han escuchado hablar del virus sincicial respiratorio. Ese nombre es rarísimo, pero desafortunadamente en los servicios de salud en los hospitales es el pan de cada día. Este virus tiene la capacidad de causar la mayor parte de las muertes en niños menores de 2 años. muertes por infección respiratoria aguda. Estas muertes se dan por una neumonía o lo que se llama una bronquiolitis, que es una afectación de los bronquios más pequeños que tienen nuestros niños.

Se estima que en menores de 5 años entre el 11 % y el 37 % de los casos de neumonía y bronquiolitis se deben al virus sincicial respiratorio y el 41% de los hospitalizados, o sea, los más severos, ahí está este virus. La buena noticia es que ya existe una vacuna y un tratamiento, una vacuna que se aplica a las mujeres embarazadas para prevenir que los niños tengan la infección y protegerlos hasta los 6 meses de edad. Y posteriormente hay un tratamiento preventivo, no es un manejo, es un tratamiento preventivo a través de unos anticuerpos que evitan que niños menores de 2 años tengan infección o estén protegidos contra la infección.

Hay una mejor noticia. En la ciudad de Bogotá, la Secretaría de Salud ya tomó la decisión y los próximos días va a implantar el modelo híbrido de vacunación a señoras embarazadas y de protección con anticuerpos a los niños que nazcan para poder evitar que sufran de esta de esta enfermedad. Así la Secretaría de Salud le da un ejemplo a Colombia. Sería probablemente la tercera después de los programas muy exitosos que hicieron en Argentina y en Chile. Y lo más importante, va a proteger muchos, muchos niños de hospitalizaciones, de infecciones de profunda severidad, de daño en sus cuerpos y, por supuesto, de todo lo que afecta a sus propios padres y también muchas muertes. De manera que los bogotanos en particular y ojalá los colombianos en el inmediato futuro tengan la posibilidad de ser muy sensibles y proteger a nuestros niños contra este virus. Acordémonos, la protección se inicia en el momento del embarazo.

