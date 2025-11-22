- Coca-dólares y la tasa de cambio en Colombia. Los que sí deberían estar en OFAC

El meganegocio ilegal mueve la aguja a la economía, Izquierda y derecha replican vicios del sistema, donde el narcotráfico es el motor económico detrás del poder

Según datos de la UNODC, la cocaína se sitúa por debajo de otras drogas en preferencias de consumo. Encabezan la lista los opioides, naturales y sintéticos (como el fentanilo), con 60 millones de consumidores mundiales; seguido por las anfetaminas (que incluyen el Crystal meth), con la mitad del anterior: 30 millones de personas; luego la cocaína en tercer lugar, con 23 millones de consumidores; y el éxtasis (MDMA), que lo sigue muy de cerca, con 20 millones (el Tusi contiene MDMA). Aterrizando a Colombia, Bolivia, Perú, la producción potencial de cocaína se ha disparado a niveles alarmantes. El rendimiento promedio por hectárea sembrada al menos en Colombia, aumentó de 6.4 toneladas de cocaína potencial por hectárea en 2022 a 8.5 toneladas en 2023.

Aplicando este nuevo y más eficiente rendimiento a las 262 mil hectáreas de cultivo registradas en 2024, el potencial de exportación de cocaína alcanzaría la cifra astronómica de 2.227.000 toneladas de cocaína anuales.

Aunque las "cuentas alegres" que estiman el valor final de esta producción en las calles de EE. UU. superan el Producto Interno Bruto (PIB) de ese país (estimando un valor de $62.3 billones de dólares), la realidad económica es más compleja. Una porción significativa de esa oferta se desvía en "muestras gratuitas" y otra financia la vasta y costosa cadena logística del narcotráfico: desde sobornos, seguridad y tecnología hasta el pago en especie en las zonas de cultivo, donde la coca se ha convertido en moneda de cambio local (Mocoa, Putumayo, El Tambo y El Plateado, Cauca son ejemplos).

Esta escalada en la oferta subraya la urgencia en la lucha contra el narcotráfico, lo que justifica la multimillonaria inversión de Estados Unidos: $3.770 millones de dólares para la DEA en 2025 y más de $540 millones de dólares mensuales para el despliegue de su flota en el Caribe, buscando combatir el flujo constante de esta droga.

Aunque los datos sobre el número exacto de adictos (23 millones de consumidores globales estimados en 2022) son difusos, el potencial de ingresos es innegable. Con 262 mil hectáreas de coca sembradas y un rendimiento de 8.5 toneladas de cocaína por hectárea, el valor de exportación se proyecta en una cifra teórica que supera los $62 billones de dólares. Esta suma no solo triplica las exportaciones conjuntas de café, petróleo y carbón de Colombia, sino que supera el PIB legal del país.

El Mito del Fin del Narcotráfico:

Contrastando la situación actual con el apogeo de Pablo Escobar, las cifras son contundentes: se estima que durante su era (antes de 1995), Colombia exportaba alrededor de 225 mil toneladas de cocaína. Hoy, la producción potencial es 5.4 veces mayor. Lejos de sanearse, el negocio se ha atomizado y potenciado, involucrando a múltiples grupos armados y carteles, demostrando que ser un capo es significativamente más lucrativo que cualquier otro negocio legal.

El Desequilibrio Económico:

La magnitud del negocio ilegal tiene profundas implicaciones nacionales. La inyección de "coca-dólares" es un agente clave que impacta la tasa de cambio nacional. Si bien gran parte de las ganancias se lava en el exterior a través de paraísos fiscales (como Emiratos Árabes Unidos o Islas Caimán) y complejas estructuras de inversión, el ingreso residual a Colombia es suficiente para mover la aguja a la economía. De hecho, un bombardeo total a los campos de coca en Colombia -propuesto por Trump- podría generar un colapso económico devastador, dada la integración sutil del dinero ilegal en la cadena productiva de negocios formales e informales de Colombia. Ningún economista nos lo explicará.

IVÁN DUQUE PARECE QUE SIGUIERA GOBERNANDO DISFRAZADO DE PETRO

Subió la gasolina $6400 pesos; compró los aviones Gripen por 16.5 billones; hay corrupción en la UNGRD (se han robado entre 380 mil millones y 1 billón de pesos); se mantienen las concesiones de los peajes innecesarios para los más ricos de Colombia. Todo parece indicar que la ideología de turno no altera los grandes negocios; se incauta lo necesario (700, 711, 850 toneladas) para desviar la atención de las 2 millones 226 mil toneladas que se exportan. En el fondo, izquierda y derecha replican los vicios del sistema, mientras el narcotráfico es el verdadero y silencioso motor económico detrás del poder: El Estado y la OFAC deberían reabrir sus investigaciones contra banqueros como Sarmiento Angulo y su banco de Occidente (ver fuente), la elección presidencial de Samper por los Rodríguez Orejuela (ver fuente), la de Duque, cuestionada por los aportes del Ñeñe Hernández (ver fuente), la actividad de Uribe, ligada al Clan de los Cifuentes Villa (ver fuente) - ver columna anterior.

Poderoso caballero es don dinero decía Quevedo y Villegas. Qué insignificantes que somos quienes estamos al margen del poder perseguido para mantener la seguridad de campos de coca, raspachines, laboratorios, rutas y expendios por este fabuloso negocio.

*Gracias a Estuardo Ortegón por la retroalimentación en la creación de esta columna.

[email protected]

