Petro amenazando con revocar el Congreso, y un poquito esquizoide se puso todo

“A mí no me pongan a gobernar, a mi pónganme a hablar”.

Frase que seguramente piensa Petro

¿Se acuerdan por allá en 2022 cuando empezó la semiocracia? La democracia de los símbolos. Esa, la de la espada de Bolívar, y después en 2024, la sotana de Camilo Torres y el sombrero de Pizarro. Y que todo era la filosofía del amor, del acuerdo nacional, y la teoría del vivir sabroso sacada de un libro de no sé quién porque ya no importa, esas dos palabras que se le devolvieron a Francia Márquez como un bumerán con cuchillas.

Bueno, volvió, pero en forma de madrazos, radicalización, ideologización a los trancazos y de “resignificar” la famosa espada según su acomodo y posterior satisfacción, -léase la del presidente desenvainándola como si esto fuera un manga japonés de samuráis- con el único fin de asegurarse 4 añitos más en el poder en cuerpo ajeno, igual que Uribe cuando escogía candidato. Ese mismo poder que no le gusta porque es de oligarcas pero que él lo usa y lo reinventa, repito, a su acomodo.

Esa conveniencia, como la de mandar imprimir millones de encíclicas papales, -el laudato si´ de Francisco- pues precisamente por eso, porque sí, y quien me va a decir que no, pero ahorquemos el sector de ciencia y Tecnología a punta de desfinanciación, a fin de cuentas, ese campo nunca ha dado voticos a ningún candidato. No hay nada menos rentable en términos electorales que alguien en el campo de las ciencias exactas. Y ni hablemos de la desfinanciación al ejército.

No quiero creer la parte del supuesto consumo de drogas en la carta de Leyva, o más bien, no me interesa atar esos cabos para concluir que los trinos del presidente a las 3 a. m. son producto de eso, (en Facebook y X ya se cebaron con ese tema), me preocupa la soledad autoimpuesta, o el secuestro que sufre por parte de ese muro que se construyó llamado Benedetti y Sarabia, para ahí si deducir que solo se reúne con ministros cuando lo televisan para hacer esa copia de la escuelita del Chavo del Ocho, llamada consejo de ministros.

Ah, pero cuando las cámaras no estaban encendidas y algún ministro necesitaba hablar con él, bien pueda se llevara una lonchera con mecato y par sudokus, porque Laurita lo ponía a esperar 3 horas sentado como un cactus de escritorio, para que finalmente le dijera con su vocecita nasal, “el presidente no te puede atender hoy, que pena contigo, pero te espera sin falta el lunes para el consejo, hasta la victoria siempre compañero, jijijiji”.

Dice que, si el Congreso no le aprueba la reforma la saca por decreto, él sabe, todos lo sabemos, que el legislativo se la va a tumbar y es un chantaje porque le darían todo el argumento para victimizarse y para recordarnos por trescientas mil quinientas veces que él es el bueno de la película y el Congreso los villanos, pero si la reforma pasara en ese sagrado recinto igual diría que “los derrotó”, es decir, con cara gano yo, con cruz pierdes tú.

Amenazar con revocar el Congreso el jueves pasado digamos que ya fue la tapa

Pero amenazar con revocar el Congreso el jueves pasado digamos que ya fue la tapa, si no le hacen caso … ¿qué, “libertad o muerte” ?, Es bien irónico, -como esas ironías que solo pasan en la historia-, la derecha, la cual dejó un pueblo hambreado, con escasa educación, y sin empleo se volvió suelo fértil para que Petro los manipulara a su antojo, necesita desesperadamente los 13,6 millones para que la consulta pase y se quiere llevar por delante al que sea ¿Quién tendría la culpa si esto se sale de madre? Todos y cada uno de los anteriores, la derecha como actores intelectuales -sin querer queriendo- como decía Chespirito, y Petro como el autor material.

Aunque como es de esperarse, la derecha cuando se siente acorralada ya está pensando que, si revoca el Congreso, “se sentirán habilitados automáticamente para darle plomo al guerrillero ese”. Dice una publicación en X.

Cada uno por su lado amenazando desde sus razonamientos hechos con las tripas y la mecha cada vez más corta. Y el que primero prenda el fosforo, hace estallar el polvorín.

El resto del discurso, pues paisaje, en el sentido de la hiperredundancia sobre lo popular y el pueblo que se menciona tantas veces en esas peroratas que ya se volvió eso, paisaje, disco rayado, y la bendita amenazadera de siempre si no le hacen caso, solo que en cada discurso le sube tres rayitas a la megalomanía, cita a Jesús, Gabo, Gaitán y ahora le agregó a Mandela pero disimuladamente lo hace para que la gente se devuelva a la casa creyendo que él es la reencarnación de todos los anteriores. Ahí está la gracia del orador, la manipulación.

