- Luis Fernando Peláez y su viaje a Ítaca

Luis Fernando Peláez, sin pendientes, se dedicó a construir un mundo inasible desde la otra orilla en un viaje de los dioses sin destino

Fue un fin de semana con Arbo. Y son las galerías las que realizan su fiesta. Nada tiene de particular, todos exponen sus artistas. La gente está atenta. Jóvenes entusiastas tienen guías y trayectos en autobús y mapas. La Cámara de Comercio de Bogotá, se gasta unos pesos en este buen evento. Pesos invertidos en una buena causa: sensibilizar y crear coleccionistas. Todos podemos ir y somos recibidos con enorme cordialidad y ayuda pedagógica gratis. Además, creo en los conversatorios internacionales.

Yo poco entusiasta me dediqué al sector Chapinero porque la lluvia era intermitente. Accidentes geográficos que interfieren en el proyecto horario perfecto.

Como siempre, Luis Fernando Peláez me atrae y me seduce por el misterio por ser el pintor más poético, sin pendientes se dedicó a construir un mundo inasible desde la otra orilla en un viaje de los dioses sin destino. Itaca es un buen referente Un día es el camino, un viaje a la vez. Un día narrado en su bello libro.

Amanece como atardece. Si geografía del más allá en el mundo de la memoria, de torrente del viento en el cielo mientras se pregunta la imposible de recuerdos sin memoria del regreso sin destino.

Crea viajes, construye casas con puertas de vidrio para no entrar ni cerrar los infinitos viajes de maletas sin viajeros. Obras de arte de soledades y caminos sin rumbo. En una navegación a la deriva desde un puerto desolado. No hay adiós. Ni perdón. Ni olvido en ese mundo de geografías inhóspitas y sin destino porque en más allá no vuelve entre los viajes húmedos y las mil vidas inimaginables de la soledad mientras el tiempo pasa y la vida transcurre sin destino. El tiempo se pierde en esa historia efímera de la vida sin horas.

Ítaca, de Constantino Cavafis Itaca. Cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, ruega que tu camino sea largo y rico en aventuras y descubrimientos. No temas a lestrigones, a cíclopes o al fiero Poseidón; no los encontrarás en tu camino si mantienes en alto tu ideal, si tu cuerpo y alma se conservan puros. Nunca verás los lestrigones, los cíclopes oa Poseidón, si de ti no provienen, si tu alma no los imagina. Ruega que tu camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano, cuando, con placer, llegues a puertos que descubras por primera vez. Ancla en mercados fenicios y compra cosas bellas: madreperla, coral, ámbar, ébano y voluptuosos perfumes de todas clases. Compra todos los aromas sensuales que puedas; ve a las ciudades egipcias y aprende de los sabios. Siempre ten a Itaca en tu mente; llegar allí es tu meta; pero no presiones el viaje. Es mejor que dure mucho, mejor anclar cuando estés viejo. Con la experiencia del viaje no esperes la riqueza de Itaca. Itaca te ha dado un bello viaje. Sin ella nunca lo hubieras emprendido; pero no tiene más que recomendarte, y si la encuentras pobre, Itaca no te defraudó. Con la sabiduría ganada, con tanta experiencia, habrás comprendido lo que las itacas significan