- El fin de los días felices de Jorge Alfredo Vargas cuando cumplió el sueño de ser presentador hace 34 años

Logró presentar noticias a los 23 años en el Noticiero de las 7, en 1992, y desde entonces acompañó las noches de los colombianos, sueño que acaba de terminar mal

Presentar noticias siempre fue el objetivo de Jorge Alfredo Vargas. No como una idea lejana, sino como un destino concreto que empezó a tomar forma desde muy joven y que terminó convirtiéndose en una carrera de más de tres décadas frente a las cámaras. Durante 34 años fue un rostro habitual de las noches en Colombia, uno de esos presentadores que lograron mantenerse en un lugar donde pocos llegan y menos permanecen. Ese recorrido tuvo un oscuro cierre en este marzo de 2026, cuando acordó su salida de Caracol Televisión tras 20 años ininterrumpidos, en medio de denuncias internas por presunto acoso sexual que también involucraron al periodista Ricardo Orrego y que desencadenaron investigaciones y decisiones dentro del canal.

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Vargas nació en Bogotá el 14 de marzo de 1967 y se formó como comunicador social y periodista en la Pontificia Universidad Javeriana. En la universidad ya mostraba dos rasgos que lo acompañarían siempre: disciplina para el oficio y una facilidad natural para el humor. Era el estudiante que encontraba una forma ligera de decir las cosas sin perder rigor, una característica que más tarde marcaría su estilo en redacciones y sets de televisión. Esa combinación lo hizo cercano en los equipos de trabajo y le permitió construir relaciones sólidas dentro de los medios.

Su entrada al periodismo fue temprana. Con 20 años, en 1987, comenzó en el Noticiero Criptón como redactor deportivo. Ese informativo, fundado el 4 de julio de ese mismo año por Diana Turbay, fue una escuela clave para varios periodistas que luego tendrían protagonismo en el país. Allí coincidió con nombres como Ángela Patricia Janiot, Azucena Liévano y Hernán Castrillón. En ese espacio no solo aprendió la dinámica de la televisión, sino que también consolidó su paso hacia otras áreas de la redacción, incluyendo temas generales y económicos. Criptón desapareció años después con la transformación del sistema televisivo colombiano, cuando la privatización dio paso a los canales RCN y Caracol y a una nueva forma de hacer noticias.

En 1992 dio un paso decisivo al llegar a QAP Noticias como jefe de redacción, en un equipo liderado por María Isabel Rueda y María Elvira Samper. Ese mismo año, en junio, recibió la oportunidad que había estado esperando: convertirse en presentador del informativo. Fue el momento que marcó su carrera. A partir de entonces su imagen empezó a ser reconocida en todo el país. Su presencia en pantalla se volvió cotidiana y su nombre comenzó a asociarse con la credibilidad de las emisiones nocturnas.

Ese posicionamiento lo llevó al Noticiero de las 7, un espacio emblemático de la televisión colombiana en el que permaneció durante tres años. Allí consolidó su estilo frente a las cámaras y reforzó su perfil como uno de los presentadores más sólidos de su generación. En paralelo, su carrera empezó a expandirse hacia otros formatos. Desde 1996 y durante nueve ediciones consecutivas, hasta 2004, fue el encargado de presentar el Concurso Nacional de Belleza, uno de los eventos más vistos del país, lo que amplió su reconocimiento más allá del ámbito estrictamente informativo.

En 1998 asumió nuevos retos. Fue nombrado director del programa Yo, José Gabriel y subdirector de la emisora La FM. Ese mismo año dio el salto a la televisión privada como presentador de la emisión central de Noticias RCN, donde se mantuvo hasta marzo de 2006. Ese periodo coincidió con la consolidación de los noticieros en los canales privados y con una competencia más fuerte por la audiencia, en la que su nombre se mantuvo como uno de los más visibles.

Su llegada a Noticias Caracol en abril de 2006 marcó la etapa más larga y estable de su trayectoria. Allí presentó la emisión central junto a María Lucía Fernández, en reemplazo de Isaac Nessim, y se convirtió en una de las caras más reconocidas del canal. Durante esos años también participó en otros proyectos como Nada más que la verdad, Mesa de noche y El radar. En 2006 incursionó en la actuación con la película animada Una de espantos, sumando una experiencia distinta a su carrera.

A lo largo del tiempo, Vargas se consolidó como uno de los presentadores de noticias con mayor permanencia en la televisión colombiana. Su continuidad frente a las cámaras lo convirtió en un referente para varias generaciones de televidentes. Esa estabilidad también se reflejó en su vida personal: su matrimonio con la periodista Inés María Zabaraín, con quien se casó en 1996 y tiene tres hijos, ha sido hasta el momento como uno de los más sólidos dentro de la farándula nacional.

Su salida de Caracol en 2026 cerró un ciclo que abarcó más de dos décadas en el mismo canal y más de treinta años en la televisión. La decisión que se dio en medio de un contexto complejo por las denuncias internas tienen en entredicho su imagen pública, en contraste con la carrera que había construido durante años.

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