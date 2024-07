'Pedro el escamoso' y 'Desafío' convierten a Caracol en el rey del rating ¿Qué pasó con RCN?

.Publicidad.

La televisión colombiana pasa por un momento emocionante para muchos, gracias a ciertas producciones. Después de 20 años de ausencia, regresó Pedro el escamoso y también Betty, la fea. Estas dos novelas, han sido grandes éxitos en el país y para sus respectivos canales. La buena noticia es que por su parte, la historia de Pedro Coral si fue lanzada en la televisión nacional. Sin embargo, la nueva temporada de Betty, solo fue estrenada por plataforma digital. Esto ha afectado evidentemente el rating y por ahora, Caracol se convierte en rey del rating de la tv colombiana. Así han estado los números.

Así está el rating de la tv colombiana, Pedro el escamoso y el Desafío el dieron la ventaja a Caracol

Pasan los días y la competencia ha perfilado a un claro ganador. Por lo menos, en algunos medidores de rating, Caracol es el ganador y por goleada, como dirían los amantes del fútbol. Desde que se estrenó la segunda temporada de Pedro el escamoso, la producción logró un buen rating. Con el paso de los capítulos, la cosa no ha cambiado. Tal como ocurrió con su primera entrega, la novela de Caracol logró un gran rating y de hecho no ha habido mal, realmente. Pero este no es el único programa del canal que se ha mantenido con un excelente número de audiencia.

Poster de la nueva temporada de Pedro el escamoso, ya se estrenó en Caracol.

Como es sabido, desde su estreno el Desafío XX se ha mantenido por lo más alto. Sus números en general han sido excelentes y no han dejado a su rival asomarse a las primeras posiciones. Pese a que se esperaba que MasterChef Celebrity le diera la vuelta a la torta, hasta el momento, esto no ha pasado. Por su parte, el canal Caracol se mantiene ocupando la primera posición de Kantar Ibope. Esto, gracias al Desafío XX, Pedro el escamoso e incluso Noticias Caracol. Seguramente, el haber estrenado la nueva temporada de Betty, la fea en RCN, hubiese tenido grandes resultados.

🇨🇴 #RatingOficial 24 - 25 de julio de 2024 pic.twitter.com/DixRLRNanF — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) July 26, 2024

Ahora bien, según se ha sabido, en plataforma ha logrado tener una buena audiencia, algo positivo. Sin embargo, el Canal RCN debe tener otra propuesta para poder remontar la situación. Es que, Caracol está arrasando en números gracias a su actual parrilla.

