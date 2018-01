Pastrana y Uribe, un pacto para que nada cambie

Así como el Frente Nacional, pacto firmado entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, en el cual sus partidos se turnarían la presidencia y repartirían la burocracia, hoy los expresidentes Pastrana y Uribe y todas las fuerzas retardatarias se han unido de la misma forma para que nada cambie en el país. A la anterior dupla se le sumó el tenebroso exprocurador Alejandro Ordóñez.

Los intereses que ellos representan, como la concentración de la tierra en pocas manos y la política minero extractivista, mantienen al país en un atraso feudal. En veinte años de gobierno de Pastrana, Uribe y Santos, la minería de hidrocarburos pasó a ser el renglón más importante de la economía; incluso, las hectáreas con título minero en los páramos se multiplicaron. Hasta 2016, estaban reportados 450 títulos mineros en zonas de páramo de donde proviene el 70% del agua de nuestras ciudades. ¡Qué desfachatez!

Por otro lado, estamos importando mucho de lo que comemos. Si desayunamos con arepa o pan, son elaborados con maíz o trigo importado. Almorzamos con arroz o pasta importados, cerdo o pollo alimentados con concentrados hechos a partir de importados. Los agricultores señalan que el país no tiene disponibilidad de tierras para la agricultura y está en riesgo la seguridad alimentaria; además, la expropiación de tierras, los desalojos y el desplazamiento forzado de campesinos por grupos armados ilegales se incrementaron del 2002 al 2010.

Por lo anterior, la desigualdad en Colombia es una de las más altas del mundo. Aunque esta se ha tratado de explicar a partir de teorías económicas, sus determinantes políticos son muchos más importantes. El acceso a la educación y al empleo son responsabilidades que el Estado debe garantizar; sin embargo, las condiciones de acceso a ellos y la baja calidad de esos renglones de desarrollo tienen un impacto en el aumento de la desigualdad. El país que hoy tenemos con su conservadurismo, hambre y miseria se lo debemos en gran parte a sus últimas administraciones.

Los últimos dos decenios han sido nefastos para Colombia, con altos índices de criminalidad de cuello banco e impunidad, con un incremento desaforado de acciones demenciales tanto de la guerrilla como de los paramilitares y una clase política más ineficiente y corrupta que nunca. La corrupción se ha esparcido como una nube tóxica por todos los niveles del Estado, del presidente para abajo. Incluyendo las altas cortes, pues pensábamos que el color negro de sus togas era símbolo de elegancia, autoridad y objetividad; pero no era más que suciedad, anarquía y maldad.

¿Qué nos puede ofrecer ese pacto de los expresidentes? No es más que una alianza férrea de defensa de los intereses de la oligarquía colombiana. Ese objetivo ya lo demostraron y reiteraron en su lucha frontal en contra de la JEP. El senador Uribe afirmó que no permitirían “un proceso que le quite la tierra a los colombianos honorables.”; evidentemente no describía a los 6 millones de colombianos a quienes les robaron 9 millones de hectáreas, sino a los pocos que valiéndose, entre otros medios del terror, se apoderaron fraudulentamente de ellas.

Soplan nuevos aires en Colombia. Vargas Lleras, individuo quizás de peor calaña que los mencionados y que la gran prensa daba como eventual presidente, no halla qué trampa hacer para enlodar a sus adversarios, dado que siente pasos de animal grande. Le tocará unirse a la fatídica triada Pastrana-Uribe- Ordóñez; ya política e ideológicamente está cerca de ellos.

