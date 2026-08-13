- 21 municipios de Cundinamarca también sufren por el terremoto del 10 de agosto

Hospitales, colegios, edificaciones públicas y viviendas fueron los más afectados, entre ellos están la Iglesia y la Alcaldía de Tena

Mientras que el trabajo de los organismos de emergencias del país con los equipos de expertos en estructuras colapsadas, se concentra en Cali, Manizales, Pereira y diferentes municipios de Chocó, el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ha reportado afectación en 21 de los 116 municipios del departamento.

Rey manifestó, tras recibir reporte de los bomberos, que el fuerte movimiento telúrico dejó grietas en colegios, hospitales, centros de salud, edificaciones públicas y viviendas, además de emergencias en parques empresariales y bodegas. Según el reporte preliminar, el rastreo se ha realizado en 92 de los 116 municipios de forma minuciosa.

Los problemas más graves que han encontrado están en Tena. Allí, hubo afectaciones graves en la iglesia y la Alcaldía. Según los bomberos, las estructuras se encuentran en grave riesgo de colapso y podrían irse al piso si hay un nuevo sismo. De acuerdo con el reporte, hay 89 viviendas y 80 colegios afectados, siendo las Instituciones educativas las más afectadas. También hay 5 hospitales y alcaldías, varios centros de salud, tres estaciones de policías, cuatro iglesias, una plaza de mercado y tres establecimientos comerciales, que sufrieron consecuencias por el sismo.

Rey aseguró, además, que Cundinamarca no registra víctimas ni personas heridas a causa del sismo. El mandatario informó que dos colegios públicos de los municipios de Nilo y Tabio suspendieron sus clases, para que los comités de riesgo realizarán una evaluación de sus instalaciones. Allí las clases estarán suspendidas mientras ingenieros y expertos adelantan los estudios para establecer si las estructuras están en buenas condiciones para que los estudiantes puedan volver a clases.

Según el reporte entregado por la Gobernación de Cundinamarca, los municipios más afectados son Cáqueza, Ubaque, Mosquera, Nilo, Tabio, Tocaima, Sopó, Funza, Madrid, Ricaurte, Soacha, Chía y Tenjo. Allí, como en otros municipios del departamento, los daños en la infraestructura y las construcciones fueron menores y los ciudadanos salieron ilesos.

Mientras en Cundinamarca el reporte preliminar deja daños menores y no registra víctimas, el verdadero desafío para los equipos de rescate continúa concentrado en las zonas más golpeadas por el terremoto. En Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, bomberos, organismos de socorro y voluntarios mantienen las labores de búsqueda entre estructuras afectadas.

El trágico balance ya supera los 265 muertos y 3.700 heridos, mientras 287 personas permanecen desaparecidas, de acuerdo con el último reporte oficial.

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