La trágica historia del periodista de Noticias Caracol a quien el terremoto le quitó su familia

Carlos Aponte buscó durante 3 días a su papá, Carlos Arturo Aponte; su madre, Estela Marín, y su sobrina de 11 años, tras la caída de las Torres del Limonar en Cali

Carlos Andrés Aponte recibió en Bogotá la noticia del colapso de las Torres del Limonar, en el sur de Cali, donde se encontraban sus padres y su sobrina. Durante horas, el periodista de Noticias Caracol permaneció pendiente de las labores de rescate, mientras los organismos de socorro avanzaban entre los restos de la edificación para localizar a sus familiares.

La emergencia ocurrió el lunes 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió varias regiones de Colombia. En Cali, uno de los puntos más afectados fue el edificio donde vivían Carlos Arturo Aponte y Estela Marín. Su nieta Iliana Giraldo, de 11 años, también se encontraba allí.

La familia se había reunido apenas un día antes para celebrar el cumpleaños de Carlos Arturo. Iliana decidió quedarse esa noche en la vivienda de sus abuelos porque al día siguiente no tenía clases. Horas después de aquella celebración, los tres quedaron atrapados bajo los escombros del edificio.

El abuelo habría protegido a la niña

Los equipos de rescate localizaron primero a Carlos Arturo y a Iliana dentro del baño del apartamento. Según la información que recibió la familia, ambos quedaron juntos después del desplome de los diferentes niveles de la construcción.

El periodista explicó que los rescatistas encontraron restos correspondientes a distintos pisos mezclados en la zona donde estaba el apartamento familiar. El colapso había desplazado elementos de la estructura y de las viviendas, lo que hizo más compleja la ubicación de las personas atrapadas.

De acuerdo con el relato entregado a Aponte, Carlos Arturo habría cubierto con su cuerpo a su nieta durante el momento del desplome. El periodista contó que una viga cayó sobre ambos y que las lesiones provocaron su muerte de manera inmediata.

“En un acto, yo creo de amor, tal vez el más fuerte que puede hacer un abuelo, él se acurruca, se agacha, tapa a la niña”, relató Aponte al referirse a los últimos momentos de su padre junto a Iliana.

Esperaban encontrar con vida a Estela

Mientras avanzaba la recuperación de los cuerpos de Carlos Arturo e Iliana, la atención de los rescatistas y de los familiares permanecía concentrada en la búsqueda de Estela Marín. Durante las labores hubo información que llevó a pensar que la mujer podía continuar con vida entre los restos de la edificación.

Esa posibilidad mantuvo la expectativa durante las horas de búsqueda. Los equipos de socorro tuvieron que ingresar por diferentes puntos de la estructura y retirar toneladas de material para alcanzar las zonas donde podían encontrarse las víctimas.

Sin embargo, la esperanza terminó cuando también fue confirmado el fallecimiento de Estela Marín. Con este hallazgo, Carlos Andrés Aponte confirmó la muerte de sus dos padres y de su sobrina como consecuencia del colapso provocado por el terremoto.

El caso ocurrió en una de las zonas donde los organismos de socorro concentraron sus esfuerzos durante la emergencia. En las Torres del Limonar también fueron rescatadas personas con vida, entre ellas Diana Marcela Troncoso, biomédica que permaneció atrapada durante más de 24 horas.

Los rescatistas lograron ubicarla por los sonidos que hacía desde el interior y, para llegar hasta ella, avanzaron cerca de ocho metros dentro de la estructura. Bomberos de Cali y Bogotá trabajaron durante horas en la extracción, que permitió sacar con vida a Diana y elevó a siete el número de sobrevivientes rescatados de ese edificio.

Tres víctimas de una tragedia nacional

La muerte de Carlos Arturo, Estela e Iliana se produjo en medio de una emergencia que ha dejado cientos de víctimas en distintas regiones del país. El balance parcial, suministrado tras el terremoto, reporta 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas, además de miles de viviendas afectadas.

Cali concentra una parte importante de las víctimas y daños registrados. Las autoridades mantienen operaciones de búsqueda y rescate en diferentes sectores de la ciudad, mientras continúan las labores de evaluación de las edificaciones afectadas.

Allí, los organismos de socorro rescataron con vida a un bebé de seis meses y a su madre, atrapados tras el colapso de un edificio de cinco pisos en Ciudad Capri.. Un balance posterior reportó 87 personas rescatadas y 56 estructuras colapsadas en la ciudad.

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